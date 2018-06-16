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كُتّاب وآراء
قوات خاصة للجيش الفرنسي تلتحق بأراضي اليمن
نقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن مصدرين عسكريين قولهما إن هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية.
ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن أنشطة القوات الخاصة، ولم يصدر رد من وزارة الدفاع الفرنسية، حتى الآن، لكن سياستها المعتادة هي عدم التعليق على عمليات القوات الخاصة.
وكان مصدر برلماني فرنسي قد قال لـ"رويترز"، في الآونة الأخيرة، إن قوات فرنسية خاصة توجد في اليمن.
ودخلت قوات تابعة لـ"التحالف العربي" مطار مدينة الحديدة اليمنية، اليوم السبت، في أكبر معركة منذ تدخل التحالف في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس الجمعة، إن فرنسا تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام، ليتسنى الوصول إلى ميناء الحديدة، بمجرد أن ينهي التحالف عملياته العسكرية.
وذكرت الوزارة نفسها أن "فرنسا لا تجري عمليات عسكرية في منطقة الحديدة في هذه المرحلة، وليست جزءً من التحالف التي تتولى قيادته المملكة العربية السعودية".