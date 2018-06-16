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كُتّاب وآراء
منع إيطالي يمس "سفن إنقاذ" في البحر المتوسط
حذر وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، اليوم السبت، مهمة لانقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية من انه "لن يسمح لها بايصال حمولتها البشرية إلى مرفأ ايطالي".
ومنعت الحكومة اليمينية الجديدة المعادية للهجرة في ايطاليا، الاسبوع الماضي، السفينة "اكواريوس"، التي تشغلها منظمة غير حكومية فرنسية والتي كانت تنقل أكثر من 600 مهاجر أنقذتهم في البحر، من الرسو في المرافئ الايطالية؛ مما تسبب بخلاف كبير مع فرنسا.
وعرضت ايطاليا بنهاية الامر استقبال السفينة، في وقت المتوقع ان تصل مرفأ "فالنسيا" الإسباني غدا الاحد. بينما لم يصدر عن سالفيني، اليوم السبت، اي مؤشر على تليين موقفه.
وكتب سالفيني على فيسبوك: "فيما تبحر اكواريوس باتجاه اسبانيا، وصلت سفينتان تشغلهما منظمة غير حكومية قبالة السواحل الليبية لانتظار حمولتهما البشرية عندما يتخلى عنهم المهربون".
واضاف الوزير الإيطالي: "يجب ان يعلم هؤلاء أن ايطاليا لا تريد، بعد الان، ان تكون جزءاً من أنشطة الهجرة السرية هذه، وعليهم البحث عن مرافئ أخرى يرسون فيها". وزاد: "كوزير وأب، اتخذ هذا الاجراء لمصلحة الجميع".