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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات اللجوء الجديدة بألمانيا

ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات اللجوء الجديدة بألمانيا

ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات اللجوء الجديدة بألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 17 يونيو 2018 - 00:37

ارتفع عدد طلبات اللجوء الجديدة في ألمانيا في ماي الماضي على نحو ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية.

وذكرت صحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن نحو 78 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء حتى نهاية أيار/مايو الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد طلبات اللجوء الجديدة حتى نهاية أبريل الماضي نحو 54790 طلبا، ما يعني زيادة عددها الشهر الماضي بواقع نحو 23 ألف طلب.

وكانت الزيادة في أبريل الماضي تقدر بنحو 13 ألف طلب، وفي فبراير ومارس الماضيين بنحو يزيد عن 12 ألف طلب لكل منهما.

وبحسب التقرير، استقبلت ألمانيا خلال هذا العام حتى منتصف يونيو الجاري 18349 لاجئا مسجل بيناتهم لدى سجل بصمات الأصابع الأوروبي "يوروداك".

ووفق قواعد اتفاقية دابلن، يتعين على هؤلاء اللاجئين التقدم بطلبات لجوئهم في أول دولة في الاتحاد سجلوا فيها أنفسهم كلاجئين.

ويحث وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر على رفض هؤلاء اللاجئين في المستقبل على الحدود الألمانية.

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