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الرئيسية | خارج الحدود | هجوم انتحاري يسقط قتلى وجرحى في أفغانستان

هجوم انتحاري يسقط قتلى وجرحى في أفغانستان

هجوم انتحاري يسقط قتلى وجرحى في أفغانستان
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 16:14

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون، اليوم السبت، في هجوم انتحاري استهدف مجموعة من حركة "طالبان" ومدنيين، احتشدوا للاحتفال بوقف إطلاق النار بين المتمردين والحكومة بمناسبة عيد الفطر في إقليم نانجارهار، شرق أفغانستان.

وقال عطا الله خوجاياني، المتحدث الرسمي باسم حاكم الولاية، "قام انتحاري من المتمردين، وكان مترجلا، بتفجير نفسه في مجموعة من طالبان ومدنيين محتشدين للاحتفال بوقف إطلاق النار".

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