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كُتّاب وآراء
"طائرات غزة الورقية" تواصل إحراق إسرائيل
تسببت الطائرات الورقية الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة في حريقين بمنطقة كيسوفيم، الملحقة بالقطاع، وتدخلت فرق الإطفاء في محاولات لإطفائها، بعدما أخمدت أمس الجمعة 11 حريقا لنفس السبب، بحسب وسائل الاعلام المحلية.
وبالإضافة إلى الحرائق في الحقول الزراعية والغابات، أبطلت الشرطة مفعول عبوة ناسفة وصلت إلى الأراضي التي تحتلها مربوطة في بالون هوائي هبط على طريق رئيس في منطقة "صحراء النقب"، بحسب متحدث باسم الشرطة.
ولم يتبلور تهديد "حماس، بارسال خمسة آلاف طائرة ورقية وبالونات حارقة لإسرائيل، بعدما توعدت بذلك يوم أمسـ بينما أشارت إذاعة "كان" الاسرائيلية إلى أن ذلك ربما يكون بسبب احتفال الفلسطينيين بعيد الفطر، أو بسبب تركز الاهتمام على مونديال كرة القدم.
وكان الجيش الاسرائيلي قد أطلق طلقات تحذيرية، الجمعة أيضا، على مجموعة من الفلسطينيين في قطاع غزة كانوا يحاولون إطلاق بالونات حارقة.