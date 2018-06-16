سيارة أجرة تدهس حشدا من المشاة في موسكو

هسبريس ـ مُتابعة

قالت مصادر بأجهزة الطوارئ الروسية إن سيارة أجرة صدمت حشدا من المشاة في وسط العاصمة موسكو.

ووفق المصادر نفسها فإن الحادث، الذي تم بالتزامن مع "مونديال 2018" الجاري حاليا في البلاد، قد أسقط سبعة مصابين وفق حصيلة أولية.