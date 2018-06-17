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كُتّاب وآراء
أنجلينا جولي تزور موقع إعلان الخلافة بالموصل
زارت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، سفيرة وكالة الأمم المتحدة الخاصة للاجئين، أمس، غربي مدينة الموصل العراقية الواقعة شمال العراق، حيث طالبت المجتمع الدولي بعدم نسيان العراقيين.
وقالت جولي "أتطلع إلى وجود التزام مستمر من أجل إعادة إعمار واستقرار المدينة بالكامل. وأوجه نداء للمجتمع الدولي كي لا ينسى الموصل أو يبعد اهتمامه عن الناس"، وذلك أمام أطلال مسجد النوري حيث أعلن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي (داعش) أبو بكر البغدادي قيام "خلافة".
وتجولت الممثلة الأمريكية بين حطام المباني في الشوارع الضيقة بالشطر القديم من الموصل والتقت بعائلات نازحة لبحث الجهود الهادفة لإعادة إعمار المدينة بعد عام تقريبا من استعادة بواسطة القوات العراقية.
وأكدت جولي "هذا هو أفدح دمار أراه طوال أعوام من العمل مع وكالة اللاجئين. خسر الناس هنا كل شيء: تدمرت منازلهم، لا يحصلون على أدوية لأبناءهم ولا يمتلك الكثيرون مياها جارية أو خدمات أساسية. لا تزال الجثث تحيط بهم تحت الأنقاض".
جدير بالذكر أن الشطر القديم من المدينة كان هو آخر معاقل التنظيم الجهادي حيث استمرت المعركة قرابة تسعة أشهر، وكانت المواجهات دامية مقارنة بالعمليات الأخرى التي شنتها القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.