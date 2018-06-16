24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1312:3316:1319:4521:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. محامون: أوامر التزام الصمت بالمحكمة تحول الزفزافي إلى نقيب (5.00)

  2. المونديال ينعش مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر فيسبوكيا (5.00)

  3. رونالدو يتوصل لاتفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية (5.00)

  4. هزيمة المغرب أمام إيران (5.00)

  5. الزفزافي: فرحة عيد الفطر سرقت من الريف سنتين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تعتقل موالين لتنظيم "داعش" في إسطنبول

تركيا تعتقل موالين لتنظيم "داعش" في إسطنبول

تركيا تعتقل موالين لتنظيم "داعش" في إسطنبول
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 19:40

اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت في اسطنبول، 30 مشتبها بهم، على الأقل، يزعم انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي"

ونقلت صحيفة "حرييت" أن قوات مكافحة الإرهاب نفذت اعتقالاتها في 12 منزلا في سبع مناطق بالمدينة، حيث صادرت أيضا وثائق وموادا معلوماتية تتعلق بالتنظيم.

والثلاثون معتقلا هم من الأجانب، في حين لم يتم الكشف عن جنسياتهم بعد، ووفقا للصحيفة فقد كانوا يخططون للسفر إلى سوريا للمشاركة في الحرب القائمة بهذا البلد.

وتعتبر الأراضي التركية، منذ سنة 2011، معبرا دائما لأتباع "داعش" القادمين سواء من أوروبا الغربية أو آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.