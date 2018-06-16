تركيا تعتقل موالين لتنظيم "داعش" في إسطنبول

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت في اسطنبول، 30 مشتبها بهم، على الأقل، يزعم انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي"

ونقلت صحيفة "حرييت" أن قوات مكافحة الإرهاب نفذت اعتقالاتها في 12 منزلا في سبع مناطق بالمدينة، حيث صادرت أيضا وثائق وموادا معلوماتية تتعلق بالتنظيم.

والثلاثون معتقلا هم من الأجانب، في حين لم يتم الكشف عن جنسياتهم بعد، ووفقا للصحيفة فقد كانوا يخططون للسفر إلى سوريا للمشاركة في الحرب القائمة بهذا البلد.

وتعتبر الأراضي التركية، منذ سنة 2011، معبرا دائما لأتباع "داعش" القادمين سواء من أوروبا الغربية أو آسيا الوسطى وجنوب آسيا.