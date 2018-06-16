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كُتّاب وآراء
قنبلة مسيلة للدموع تقتل رواد ملهى في فنزويلا
توفي ما لا يقل عن 17 شخصا، اليوم السبت، إثر تدافع لرواد ملهى في أعقاب تفجير قنبلة غاز مسيل للدموع داخل هذا المرفق.
وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول، في كاراكاس، إن نزاعا نشب بين بعض رواد الملهى ليقوم أحد القاصرين بتفجير قنبلة الغاز المسيل للدموع داخل ملهى "لوس كوتوروس" بالعاصمة.
وأضاف الوزير أن 500 شخص غادروا الملهى بصورة متعجلة إثر الانفجار، ما أدى إلى وفاة 17 شخصا بسبب التدافع، من بينهم ثمانية من القاصرين، كما جرح ستة أشخاص آخرون.
ألقت السلطات القبض على سبعة من المشتبه فيهم إثر الحادث، من بينهم مديرة الملهى، بينما كان في المنشأة العديد من الطلاب يحتفلون بانتهاء دراستهم قبل أن ينشب النزاع بين بعض رواد النادي.