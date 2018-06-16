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كُتّاب وآراء
ثمانية مصابين في حادث دهس بسيارة في موسكو
أصيب ثمانية أشخاص اليوم إثر قيام سيارة أجرة بدهس مجموعة من مشجعي مباريات كأس العالم بالقرب من الميدان الأحمر بموسكو، وفقا لما أعلنته السلطات الروسية.
وذكرت وزارة الداخلية الروسية أنه بعد اعتقال السائق أوضح أنه فقد السيطرة على السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث.
ووقع الحادث في أحد الشوارع بالقرب من الميدان الأحمر وأصيب على إثره سيدتان مكسيكيتان وشخصان من أذربيجان وروسيان وأوكراني.
وأوضحت مصادر من سفارة المكسيك بروسيا لـ(إفي) أن السيدتين المصابتين "بحالة جيدة حاليا، وتعرضتا فقط لبعض الكدمات"، وتم إسعافهما ومعالجتهما مكان الحادث ولم تكنّ بحاجة إلى الذهاب للمستشفى.
وأعلنت وزارة الداخلية أن "السبب الأولي للحادث هو فقدان السيطرة على السيارة، وتم القبض على السائق واقتياده إلى مركز الشرطة".
ونشر مركز مراقبة حركة المرور على حسابه بموقع (تويتر) أنه "لا توجد وفيات"، إضافة إلى بطاقة القيادة الخاصة بالسائق وتبين أنه من قرغيزيا ويبلغ 28 عاما.
وتخوض المكسيك أولى مبارياتها بالمونديال غدا أمام ألمانيا ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا كل من كوريا الجنوبية والسويد.
ووفقا للإحصائيات الرسمية، فقد قدم إلى روسيا حوالي 40 ألف مكسيكي لحضور تلك البطولة العالمية.