احتفال يرافق حرق شخص في عاصمة نيكاراغوا

هسبريس - إفي

قتل مجهولون رجلا وأحرقوه في أحد شوارع العاصمة ماناغوا بالقرب من المكان الذي شهد حريقا راح ضحيته ستة أشخاص من نفس الأسرة بينهما طفلان.

وهوجم الرجل، الذي لا تزال هويته غير معلومة، من قبل مجموعة من الرجال الذين قتلوه ثم صبوا عليه بنزين وأشعلوا فيه النيران وهم يحتفلون، وفقا للمقاطع المصورة المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي بثها التلفزيون المحلي بالبلد اللاتيني.

وقع هذا الاعتداء بعد حادث آخر وقع أول أمس الجمعة أيضا، قضى فيه ستة أشخاص من نفس العائلة، منهم طفلان، بسبب حريق شب في منزلهم ذي الطوابق الثلاث في أحد الأحياء شرق العاصمة.

وقال بعض شهود العيان من الجيران إن الشرطة والقوات الموالية لها هي من تسببت في ذلك الحريق.

وفي المقابل، لم تعلق حكومة نيكاراغوا ولا الشرطة حتى الآن على الحادثين.

بينما تحققت وكالة (إفي) أن الشرطة نشرت فرقة قوية من قوات مكافحة الشغب وقوات الأمن في تلك المنطقة التي شهدت إطلاق وابل من الرصاص وكذلك قذائف الهاون.

يذكر أن الشرطة والقوات الموالية لها لا تزال تواصل هجماتهما على أحياء شرق ماناجوا التي شهدت احتجاجات ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا المستمر في منصبه منذ 11 عاما وزوجته ونائبته روساريو مورييو، وخاصة بعد فشل الإصلاحات الاجتماعية التي حاولوا تنفيذها منذ 18 أبريل الماضي في ظل المطالبة باستقالتهما على خلفية تهم استغلال النفوذ والفساد الموجهة ضدهما.