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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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الرئيسية | خارج الحدود | مونديال 2018 .. "حراكة" مغاربة يقعون في قبضة الأمن الروسي

مونديال 2018 .. "حراكة" مغاربة يقعون في قبضة الأمن الروسي

مونديال 2018 .. "حراكة" مغاربة يقعون في قبضة الأمن الروسي
هسبريس من الرباط
السبت 16 يونيو 2018 - 20:00

يشهد مونديال روسيا، الذي انطلق قبل يومين، عددا من الأحداث التي تسببت فيها الجماهير القادمة من مختلف دول المعمور لحضور العرس العالمي، حيث تم تسجيل 200 محاولة لولوج أوروبا بطرق غير شرعية.

وقد تصدت السلطات الحدودية لهذه المحاولات، حيث تم توقيف عدد من المنحدرين من جنسيات مختلفة، بينهم، وفق مصادر هسبريس، 25 مغربيا، يرتقب ترحيلهم بعد التحقق من هوياتهم.

ويعرف العرس الكروي العالمي حضور جماهير مغربية كثيرة تنقلت إلى روسيا من أجل تشجيع المنتخب المغربي، الذي مني أمس بهزيمة أمام منتخب إيران.

في السياق ذاته، تم تسجيل أكثر من 100 هجمة إلكترونية استهدفت السلطات الروسية و"الفيفا"، غير أن مصادر هسبريس أكدت عدم وجود أي أضرار.

وتتواصل اليقظة الأمنية بدولة روسيا الاتحادية طيلة المونديال، الذي تحتضنه إلى غاية 15 يوليوز القادم، تحسبا لأي أحداث يمكن أن تؤثر على السير العادي لهذه التظاهرة العالمية.

وقد شهدت العاصمة حادث صدم سيارة أجرة حشدا من المشاة وسط العاصمة موسكو، حيث أسقطت سبعة مصابين، وفق حصيلة أولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Hope السبت 16 يونيو 2018 - 20:34
هنا تذهب ، يمكنك أن ترى انعكاس ما يستحق بلدنا ...توقفوا عن الكذب على أنفسكم ، أولاً يجب على البلاد أن تصل إلى مستوى العالم المتقدم ، الخدمة الصحية ، التعليم ، تطوير الاقتصاد ، وقبل كل شيء نظام سياسي عادل ... ليس لدينا أي شيء من هذا ... معظم الناس يجهلون حقوقهم ، وسائل الإعلام غير موجودة وغير مسؤولة ... متابعة الأوامر فقط. نعم الرياضة هذه الأيام هي انعكاس لتطور البلاد .... كل هذه الأمور ليست مستحيلة ... منذ 100 عام كانت السويد أفقر دولة في أوروبا تنظر إليها الآن ....يرجى ترك هذه الرياضة للبلدان الكبرى
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5
2 - النرويجي الأسمر السبت 16 يونيو 2018 - 20:39
أكثر المتيقضين من المونديال الجارة الشمالية لروسيا فنلندا، لطول الحدود بين البلدين، و لوعي الفلنديين بأن العديدين سيستغلون العرس الكروي للتجاوز الحدود نحوها للإقامة فيها بشكل غير شرعي فيها.
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3 - كوكو السبت 16 يونيو 2018 - 20:40
مشاو بعض مغاربة دياولنا للاسف يطلبوا في المساجد باسم تشجيع المنتخب
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4 - marocain السبت 16 يونيو 2018 - 20:44
Une honte de plus!!!!sans commentaire.
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