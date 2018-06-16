مونديال 2018 .. "حراكة" مغاربة يقعون في قبضة الأمن الروسي

هسبريس من الرباط

يشهد مونديال روسيا، الذي انطلق قبل يومين، عددا من الأحداث التي تسببت فيها الجماهير القادمة من مختلف دول المعمور لحضور العرس العالمي، حيث تم تسجيل 200 محاولة لولوج أوروبا بطرق غير شرعية.

وقد تصدت السلطات الحدودية لهذه المحاولات، حيث تم توقيف عدد من المنحدرين من جنسيات مختلفة، بينهم، وفق مصادر هسبريس، 25 مغربيا، يرتقب ترحيلهم بعد التحقق من هوياتهم.

ويعرف العرس الكروي العالمي حضور جماهير مغربية كثيرة تنقلت إلى روسيا من أجل تشجيع المنتخب المغربي، الذي مني أمس بهزيمة أمام منتخب إيران.

في السياق ذاته، تم تسجيل أكثر من 100 هجمة إلكترونية استهدفت السلطات الروسية و"الفيفا"، غير أن مصادر هسبريس أكدت عدم وجود أي أضرار.

وتتواصل اليقظة الأمنية بدولة روسيا الاتحادية طيلة المونديال، الذي تحتضنه إلى غاية 15 يوليوز القادم، تحسبا لأي أحداث يمكن أن تؤثر على السير العادي لهذه التظاهرة العالمية.

وقد شهدت العاصمة حادث صدم سيارة أجرة حشدا من المشاة وسط العاصمة موسكو، حيث أسقطت سبعة مصابين، وفق حصيلة أولية.