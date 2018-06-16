الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

دعت الولايات المتحدة رعاياها الى إعادة النظر بشأن زياراتهم المحتملة لروسيا على خلفية مخاوف متعلقة "بالإرهاب" أو التعرض لمقايضات.

جاء ذلك في تعليمات لوزارة الخارجية الامريكية، بشأن نصائحها للسفر لروسيا، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية اليوم السبت.

وحثت الوزارة الأمريكيين على عدم السفر إلى شمال القوقاز بما يتضمن الشيشان وجبل "إلبروس" "بسبب الاضطرابات المدنية والإرهاب" بسبب الاحتلال الأجنبي والانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال" في إشارة الى ضم روسيا شبه جزيرة القرم (الواقع جنوبي أوكرانيا والمطل على البحر الأسود).

وأضافت أن "الإرهابيين" قد يشنون هجمات دون تحذير مسبق أو يستهدفون "مواقع سياحية ومراكز النقل والأسواق ومراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية"، مشيرة في هذا السياق الى ان "تهديدات التفجيرات ضد الأماكن العامة شائعة".

وفيما يتعلق بنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حاليا قالت الوزارة إن مثل هذه الأحداث الدولية الواسعة النطاق "تمثل هدفا جذابا للارهابيين".

وأضافت أنه "رغم أن أمن كأس العالم سيكون مشددا فإن الإرهابيين قد يسعون إلى مهاجمة مواقع الأحداث مثل الاستادات ومناطق تجمع المشجعين لمتابعة المباريات والمواقع السياحية ومراكز النقل والأماكن العامة الأخرى".

يشار إلى أن مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا، قد حذر أمس الأول (الخميس)، مواطنيه الذين يرغبون في السفر إلى روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم، من أن أجهزتهم الإلكترونية "عرضة للتجسس من قبل منظمات إجرامية وقراصنة يعملون لخدمة الحكومة الروسية".

وقال في بيان، "إذا كنتم تعتزمون أن تأخذوا معكم هاتفا محمولا أو حاسوبا محمولا أو مساعدا رقميا شخصيا أو أي جهاز إلكتروني آخر فإياكم وأن تخطئوا الظن: كل البيانات الموجودة على هذه الأجهزة، ولا سيما بيانات التعريف الخاصة بكم، يمكن أن تطّلع عليها الحكومة الروسية أو مجرمون إلكترونيون".

وانطلقت أمس الأول على أرضية ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو، نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا، خلال الفترة ما بين يونيو الجاري، والتي تستمر لغاية 15 يوليوز المقبل.