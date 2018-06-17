الموانئ الإيطالية تمنع مجددا سفن إنقاذ مهاجرين

هسبريس ـ متابعة

جدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، السبت، موقف بلاده الرافض لاستقبال سفن إنقاذ تابعة لمنظمات إنسانية عاملة في البحر المتوسط لإنقاذ المهاجرين، من الرسو في الموانيء الايطالية.

وكتب سالفيني، الذي يرأس حزب رابطة الشمال اليميني المناهض للهجرة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحظر ينطبق على جمعيتي "سي-آي" و"لايفلاين" الخيريتين الألمانيتين.

وأضاف "يتعين أن يعرف هؤلاء الاشخاص أن إيطاليا لم تعد تريد التشجيع على عمليات الهجرة غير الشرعية، لذلك سيتعين عليهم إيجاد موانئ أخرى (غير إيطالية) للتوجه إليها".

والأحد الماضي، أعلن الوزير سالفيني، إغلاق موانئ البلاد في وجه السفينة "أكواريوس"، في خطوة اعتبرت غير مسبوقة.

وتحمل السفينة، التي وافقت إسبانيا على استقبالها، على متنها 629 من المهاجرين غير الشرعيين (بينهم 123 قاصرا) ممن أنقذوا بين يومي السبت والأحد قبالة السواحل الليبية.

يشار إلى أنه وبموجب اتفاقية "دبلن" الموقعة عام 1990، والسارية في دول الاتحاد إضافة إلى النرويج وآيسلندا، يتعين على المهاجرين تقديم طلب لجوء لأول دولة يصلونها، ويمكن فحص الطلب في بلد آخر إذا كان لهم أقارب يعيشون فيه على سبيل المثال.

وتنص الاتفاقية أيضاً على أنه لا يجوز إرجاع اللاجئ إلى الدولة العضو التي سجل فيها إذا كانت هذه الدولة اتخذت إجراءات من شأنها إعادته إلى موطنه الأصلي.

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين؛ بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط، وجنوب آسيا وإفريقيا.