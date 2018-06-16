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الرئيسية | خارج الحدود | أستراليا ترفض نقل سفارة كانبرا إلى القدس المحتلة

أستراليا ترفض نقل سفارة كانبرا إلى القدس المحتلة

أستراليا ترفض نقل سفارة كانبرا إلى القدس المحتلة
هسبريس ـ متابعة
السبت 16 يونيو 2018 - 21:30

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اليوم السبت، أن بلادها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، رغم الضغط الحزبي القوي الذي تتعرض له الحكومة.

جاءت تصريحات الوزيرة على خلفية ضغوط من قبل الذراع الشعبية للحزب الليبيرالي، حيث صوّت أثناء مؤتمره الفيدرالي السنوي في سيدني، لصالح مطالبة الحكومة بنقل السفارة، وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية ما لم تغلق "صندوق عوائل الشهداء".

وشددت وزيرة الخارجية، في تصريحات متلفزة "الحكومة الأسترالية لا تستطيع الاعتماد على هذا المطلب في سياساتها، ولن تنقل سفارتها".

وأوضحت أن القدس هي مسألة تعود إلى قضايا "الوضع النهائي"، معربة في الوقت ذاته تمسك بلادها بهذا الموقف على مدى عقود.

وأشارت إلى أن "الحكومة الأسترالية تفعل كل ما بوسعها من أجل التأكد من أن مساعداتها إلى الفلسطينيين تستخدم للأغراض المحددة".

وذكرت أنها بعثت مؤخراً رسالة إلى نظيرها الفلسطيني، رياض المالكي، لضمان أن تخصص المساعدات البالغة نحو 43 مليون دولار، التي ستقدمها أستراليا إلى السلطة الفلسطينية في العام المالي المقبل، "إلى مشاريع الرعاية الصحية والتعليم والإدارة فقط".

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل 2014، إثر رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 6 دجنبر 2017، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، وسط استنكار عربي ودولي واسع.

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