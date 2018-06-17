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كُتّاب وآراء
الشرطة النسائية تتصدى للتحرش الجنسي في مصر
كشفت وسائل إعلام مصرية، النقاب عن نشر وزارة الداخلية، عناصر نسائية من أفرادها، أمام دور السينما والمقاهي والمتنزهات، للحيلولة دون وقوع حالات تحرش في أيام عيد الفطر.
وتعاني مصر اتساعا لظاهرة التحرش منذ سنوات، وقدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نسبتها في البلاد بلغت حدًا قياسيًا في عام 2013
ونقلت وسائل الإعلام عن إحدى عناصر الشرطة النسائية قولها: "مهمتنا تأمين الفتيات والسيدات للاستمتاع بالعيد دون تحرش".
وأَضافت أن وزارة الداخلية المصرية خصصت خطوطًا هاتفية لتقديم شكاوى والإبلاغ عن حالات التحرش لسرعة نجدة الضحايا.
وتشن الشرطة النسائية حملات على الحدائق العامة والمتنزهات وتستهدف بشكل رئيسي شبابيك قطع التذاكر وما قد يحيط بها من ازدحام، حيث تعمل الشرطة النسائية بالتنسيق مع أفراد الأمن الإداري على فك التكدسات ومواجهة الجرائم التي قد تقع أثناء التزاحم والتدافع لقطع التذاكر.
من جانبه، أعلن المجلس القومي المصري للمرأة (تابع للدولة)، في بيان له، عن تلقيه شكوتين لحالات التحرش خلال أول أيام العيد، أحدهما في القاهرة والأخرى في محافظة البحيرة (شمال).
وأكد المجلس تعاونه المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.
وعام 2014، غلظت مصر العقوبة على جريمة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولار)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (280 دولار).