24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. المونديال ينعش مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر فيسبوكيا (5.00)

  2. رونالدو يتوصل لاتفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية (5.00)

  3. هزيمة المغرب أمام إيران (5.00)

  4. الزفزافي: فرحة عيد الفطر سرقت من الريف سنتين (5.00)

  5. أمرابط يغادر المستشفى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يهاجم كومي الرئيس السابق لمكتب "إف.بي.آي"

ترامب يهاجم كومي الرئيس السابق لمكتب "إف.بي.آي"

ترامب يهاجم كومي الرئيس السابق لمكتب "إف.بي.آي"
هسبريس ـ متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 00:16

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" ، جيمس كومي، بالتآمر عليه والانحياز ضده.

واعترض ترامب، في تصريحات تلفزية، على اعتبار تقرير وزارة العدل أن ما قام به كومي "لم يكن بدافع سياسي".

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن ما قام به كومي كان بدافع سياسي، واصفاً إياه بأنه "كان زعيماً لوكر هؤلاء اللصوص جميعاً".

واعتبر ترامب إقالته كومي كانت خدمة كبيرة لبلاده، وأن تقرير وزارة العدل المذكور برّأه تماماً في التحقيقات حول تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت نهاية 2016.

وأصدر المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية مايكل هورويتز، الخميس المنصرم، تقريرًا انتقد فيه تعامل "FBI"، مع قضية تسريب معلومات سرية من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.

وتعليقا على التقرير، قال مدير "اف بي أي" الحالي كريستوفر راي، إنهم سيأخذون تقرير وزارة العدل، الذي انتقد تعاملهم مع قضية تسريب معلومات سرية من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، "على محمل الجد".

وخلص تقرير المفتش العام مايكل هورويتز، إلى أن معالجة كبار قادة "اف بي أي" للقضية، ألقت بظلالها على المكتب، وتسببت في ضرر دائم لسمعته.

وأعلن مدير "اف بي أي"، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، تقبله لنتائج وتوصيات تقرير وزارة العدل.

يشار أن فضيحة تسرب رسائل رسمية من بريد كلينتون الشخصي، في 2015 و2016، تخص عملها في وزارة الخارجية (2009 - 2013)، أثار ضجة كبيرة في البلاد، وأضر بسمعتها.

واتهمتها حينذاك شرائح سياسية وإعلامية واسعة بـ"عدم المسؤولية"، وتجاوز الطرق الرسمية في المراسلات، وتعريض مصالح البلاد للخطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.