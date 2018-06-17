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كُتّاب وآراء
النعاس وراء دهس سائق أجرة للمارة في موسكو
تغلب النعاس على سائق السيارة الأجرة التي صدمت حشدا من المارة في وسط موسكو فأصابت ثمانية أشخاص ، وذلك بعد أن قاد السيارة لمدة 20 ساعة ، حسبما قال في فيديو نشر ليلة السبت/الأحد.
وفي مقطع فيديو نشره المسؤولون عبر الإنترنت ، قال الرجل /28 عاما/ ،وهو من قيرغيزستان، إن قدمه ضغطت بطريق الخطأ على دواسة البنزين ، واعتذر عن الحادث.
ولم تصل إصابة أي من المصابين في الحادث الذي وقع مساء أمس السبت بالقرب من "الميدان الأحمر" الأيقوني في موسكو إلى حد يشكل تهديدا للحياة.
وتعج العاصمة الروسية موسكو بالزوار ، حيث تستضيف البلاد بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وأظهر مقطع فيديو للحادث نشر على الانترنت سيارة الأجرة صفراء اللون وهي تنسحب من وراء سيارتين أخريين قبل أن تصعد لممر المشاة وتصدم المارة.