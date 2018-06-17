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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تستهدف سيارة مطلق الطائرات الحارقة

إسرائيل تستهدف سيارة مطلق الطائرات الحارقة

إسرائيل تستهدف سيارة مطلق الطائرات الحارقة
هسبريس - متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 12:19

استهدفت طائرة تابعة للجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، مركبة فلسطيني في قطاع غزة، يقول الجيش الإسرائيلي، إنه أحد الزعماء في إطلاق طائرات ورقية حارقة في إسرائيل.

ويمثل هجوم اليوم الاحد تصعيدا في رد فعل الجيش على ظاهرة جديدة، يقوم فيها فلسطينيون بإطلاق مجموعات من الطائرات الورقية الحارقة والبالونات، في محاولة لاحراق الحقول الزراعية في إسرائيل.

ولم ترد أنباء عن أي إصابات بسبب الهجوم الاسرائيلي، الذي قال الجيش إنه "استهدف مركبة واحد من زعماء الفرق، التي تشعل حرائق متعمدة وتطلق بالونات وطائرات ورقية متفجرة، شمال قطاع غزة".

وكان فلسطينيان قد أصيبا بجروح أمس السبت في قصف إسرائيلي على أطراف وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا قرب شبان كانوا يحاولون إطلاق بالونات حارقة ما أدى إلى إصابة اثنين منهم جراء تطاير الشظايا.

وقالت مصادر إسرائيلية إن 15 حريقا اندلع منذ صباح اليوم في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة أطلقت من القطاع.

ويعمد شبان فلسطينيون إلى إطلاق طائرات ورقية بذيول مشتعلة وبالونات حارقة على الجانب الأخر من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ضمن احتجاجات مسيرات العودة.

وتقول إسرائيل إن ذلك كبدها خسائر اقتصادية بفعل حرق حقول زراعية وتوعدت مؤخرا باستهداف مطلقي الطائرات الورقية الحارقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - قيسي محمد الأحد 17 يونيو 2018 - 12:50
السؤال المطروح والمحير هو كيف تهتدي شرطة اسرائيل وجيشها الى هؤلاء الاشخاص التي تدعي انهم هم من يطلقون تلك الطائرات الورقية و كيف تتتبع سياراتهم او منازلهم او امكنة وجودهم.لا بد ان هناك مخبرين خونة يدلون لها بالمعلومات وربما يضعون شرائح الكترونية تدلهم على هذه الاماكن.اللهم يا قوي يا عزيز ، في هذه الايام المباركة ، اخسف بالصهاينة ومن والاهم ومن يخدمهم ومن يطبع معهم الارض ودمرهم تدميرا .انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد .اللهم صب عليهم سوط عذاب.
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