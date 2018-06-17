اتفاق تاريخي ينهي النزاع بين اليونان ومقدونيا

هسبريس - متابعة

وقعت اليونان ومقدونيا اليوم الأحد اتفاقا تاريخيا لإنهاء الخلاف الذي استمر نحو ثلاثة عقود حول اسم مقدونيا، مما يمهد الطريق أمام مقدونيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) و بدء مباحثات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقد وقع الاتفاق وزير خارجية اليونان نيكوس كوتسياس ونظيره المقدوني نيقولا ديمتروف في قرية بساراديس، على شاطئ بحيرة بريسبا، التي تقع عليها الدولتين وألبانيا.