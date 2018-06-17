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الرئيسية | خارج الحدود | اتفاق تاريخي ينهي النزاع بين اليونان ومقدونيا

اتفاق تاريخي ينهي النزاع بين اليونان ومقدونيا

اتفاق تاريخي ينهي النزاع بين اليونان ومقدونيا
هسبريس - متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 16:35

وقعت اليونان ومقدونيا اليوم الأحد اتفاقا تاريخيا لإنهاء الخلاف الذي استمر نحو ثلاثة عقود حول اسم مقدونيا، مما يمهد الطريق أمام مقدونيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) و بدء مباحثات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقد وقع الاتفاق وزير خارجية اليونان نيكوس كوتسياس ونظيره المقدوني نيقولا ديمتروف في قرية بساراديس، على شاطئ بحيرة بريسبا، التي تقع عليها الدولتين وألبانيا.

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1 - Touhali الأحد 17 يونيو 2018 - 17:05
nous souhaitons voir la même chose entre le Maroc et l'Algérie fautive par son abriation des séparatistes marocains dans les champs de Tindouf.
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