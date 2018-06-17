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اتفاق تاريخي ينهي النزاع بين اليونان ومقدونيا
الأحد 17 يونيو 2018 - 16:35
وقعت اليونان ومقدونيا اليوم الأحد اتفاقا تاريخيا لإنهاء الخلاف الذي استمر نحو ثلاثة عقود حول اسم مقدونيا، مما يمهد الطريق أمام مقدونيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) و بدء مباحثات الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقد وقع الاتفاق وزير خارجية اليونان نيكوس كوتسياس ونظيره المقدوني نيقولا ديمتروف في قرية بساراديس، على شاطئ بحيرة بريسبا، التي تقع عليها الدولتين وألبانيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Touhali الأحد 17 يونيو 2018 - 17:05
nous souhaitons voir la même chose entre le Maroc et l'Algérie fautive par son abriation des séparatistes marocains dans les champs de Tindouf.
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