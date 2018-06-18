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الرئيسية | خارج الحدود | كوريا الشمالية تشدد على مبدأ "الاحترام المتبادل"

كوريا الشمالية تشدد على مبدأ "الاحترام المتبادل"

كوريا الشمالية تشدد على مبدأ "الاحترام المتبادل"
هسبريس - متابعة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 05:55

شددت كوريا الشمالية على مبادئ الاحترام المتبادل والسيادة في العلاقات الدولية، في أعقاب القمة التاريخية، التي عقدت بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "رودونج سينمون"، التابعة لحزب العمال الحاكم الكوري الشمالي، إنها مطالب العصر للمضي قدما وتحقيق مبادئ السيادة والمساواة والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية.

وأضافت الصحيفة أنه بدون الاحترام المتبادل للسيادة، من المستحيل تحقيق التعاون والتواصل حقا وترسيخ علاقات متينة بين البلدين.

وأفاد التقرير بأن "مطالب من جانب واحد"، تستند إلى تفوق عسكري واقتصادي تقوض التطور السليم للعلاقات الدولية، بدون أن يذكر بشكل خاص الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن كوريا الشمالية تبقي باستمرار على موقفها بأنه حتى لو كانت دولة لديها علاقات عدائية أو علاقات مواجهة مع بيونج يانج، ستحسن كوريا الشمالية وتطور العلاقة مع الدولة، إذا احترمت سيادة الشمال.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في عشية قمة ترامب-كيم، التي عقدت الثلاثاء الماضي، أنه إذا تم احترام سيادة بيونج يانج، ستكون مستعدة لتحسين وتطبيع العلاقات مع أي دولة من خلال الحوار، حسب الصحيفة الكورية الشمالية.

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