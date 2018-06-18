24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرقم السري
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة
- صورة سبابة الشهادة لأمرابط تفطر قلوب المغاربة
التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)
رصيف الصحافة: عقوبات مالية تنتظر مشجعين مغاربة في روسيا (5.00)
- 50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة - (245)
- "الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال - (103)
- رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب - (102)
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط - (66)
- بوحدوز يجدد طلب الصفح ويعد المغاربة بالتعويض - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كوريا الشمالية تشدد على مبدأ "الاحترام المتبادل"
شددت كوريا الشمالية على مبادئ الاحترام المتبادل والسيادة في العلاقات الدولية، في أعقاب القمة التاريخية، التي عقدت بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.
وقالت صحيفة "رودونج سينمون"، التابعة لحزب العمال الحاكم الكوري الشمالي، إنها مطالب العصر للمضي قدما وتحقيق مبادئ السيادة والمساواة والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية.
وأضافت الصحيفة أنه بدون الاحترام المتبادل للسيادة، من المستحيل تحقيق التعاون والتواصل حقا وترسيخ علاقات متينة بين البلدين.
وأفاد التقرير بأن "مطالب من جانب واحد"، تستند إلى تفوق عسكري واقتصادي تقوض التطور السليم للعلاقات الدولية، بدون أن يذكر بشكل خاص الولايات المتحدة.
وذكر التقرير أن كوريا الشمالية تبقي باستمرار على موقفها بأنه حتى لو كانت دولة لديها علاقات عدائية أو علاقات مواجهة مع بيونج يانج، ستحسن كوريا الشمالية وتطور العلاقة مع الدولة، إذا احترمت سيادة الشمال.
وكانت الصحيفة قد ذكرت في عشية قمة ترامب-كيم، التي عقدت الثلاثاء الماضي، أنه إذا تم احترام سيادة بيونج يانج، ستكون مستعدة لتحسين وتطبيع العلاقات مع أي دولة من خلال الحوار، حسب الصحيفة الكورية الشمالية.