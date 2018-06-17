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الرئيسية | خارج الحدود | مهاجمة تصيب أشخاصا صائحة "الله أكبر" بفرنسا

مهاجمة تصيب أشخاصا صائحة "الله أكبر" بفرنسا

مهاجمة تصيب أشخاصا صائحة "الله أكبر" بفرنسا
هسبريس - متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 13:15

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصين على الأقل أصيبا بجروح في هجوم من تنفيذ إمرأة هتفت "الله أكبر".

ولم تعرف بعد خلفيات هذا الحادث ولا من يقف وراءه، وهل يتعلق الأمر بهجوم إرهابي أم بدوافع أخرى.

التفاصيل فيما بعد...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 13:31
الله يلطف بنا و متكونش مغربية.....
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61
2 - رصد الأحد 17 يونيو 2018 - 13:37
كالعادة غاتكون من داعش لي الهدف ديالهم بالأساس يشوهو الدين الاسلامي.
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26
3 - tatik الأحد 17 يونيو 2018 - 13:39
صافي دابا عاد كملت الباهية اويلي واش هذا الناس تصطاو وﻻ مالهم اشكون وصلهم لهذ الحماقة وقتل أبرياء والله الذين بكبرون بريء من هذه اﻷفعال وهو الخالق الذي حرم الفتل و الظلم ببن عباده
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39
4 - عامر الأحد 17 يونيو 2018 - 13:43
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم تاكلو الغلة وتقلبو على الملة
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18
5 - driss الأحد 17 يونيو 2018 - 13:44
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك دينا قيما وعلما نافعا.
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14
6 - ocs الأحد 17 يونيو 2018 - 13:49
يجب على العالم أن يعلم أن ( داعش ) هي صناعة صهيونية و لا علاقة للاسلام بها بل ان الاسلام كرم و قدس الروح الانسانية . بل اكثر من ذلك ان الاسلام حرم قتل الانسان لنفسه فبالاحرى لغيره . والله يرحم من مات.
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22
7 - tarik.uk الأحد 17 يونيو 2018 - 13:52
راه الله كبير ولكن اش دار ليك بنادم؟ الله ياخد فيك الحق
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19
8 - غوبر فريد الأحد 17 يونيو 2018 - 14:04
مخابرات اسراءيل بتواطء مع اليمين المتطرف الاروبي لهم مخطط لتدمير كل ما يرمز للثقافة الاسلامية وكل أمل للتقارب الغربي العربي .
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3
9 - مصطفى كاراطيكا الأحد 17 يونيو 2018 - 14:10
وكلنا عليهم الله تا هذا مخلونا نكلو لقمة العيش في أوروبا اش بغو الظلم والظلمات والفساد كين في بلاد العرب كثر دبة حسبنا الله ونعم الوكيل
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10 - zaka الأحد 17 يونيو 2018 - 14:18
نفس السيناريو المنظمات الصهيونية تشوه الاسلام
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