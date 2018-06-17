مهاجمة تصيب أشخاصا صائحة "الله أكبر" بفرنسا

هسبريس - متابعة

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصين على الأقل أصيبا بجروح في هجوم من تنفيذ إمرأة هتفت "الله أكبر".

ولم تعرف بعد خلفيات هذا الحادث ولا من يقف وراءه، وهل يتعلق الأمر بهجوم إرهابي أم بدوافع أخرى.

التفاصيل فيما بعد...