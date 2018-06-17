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عاجل..مقتل شخص وجرحى في إطلاق نار بأمريكا
الأحد 17 يونيو 2018 - 14:00
قتل شخص واحد وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في واقعة إطلاق نار بمهرجان ثقافي في ترينتون بولاية نيوجيرسي.
وقالت صحيفة ترينتونيان الأمريكية إن إطلاق النار بدأ قبل الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت الولاية في مهرجان "Art All Night Trenton 2018، وهو مهرجان ثقافي مجتمعي يعرض الفنون والموسيقى والطعام .
وانطلق المهرجان بعد ظهر أمس السبت وكان من المقرر أن يستمر طوال الليل على أن ينتهى بعد ظهر اليوم الأحد بتوقيت الولاية.
وعادة ما يجذب هذا المهرجان الآلاف من الناس، وفقاً لشبكة "فيلادلفيا 6 ABC "، فيما أكدت الشرطة أن فتى في الثالثة عشرة من عمره وثلاثة أشخاص آخرين في حالة حرجة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 13:45
الله أكبر هادا هجوم متسلسل من فرنسا لأمريكا. الله يحفض جميع المسلمين ديال بصح لي كاينين تما.
2 - السامومني عذبني الأحد 17 يونيو 2018 - 13:46
الكارثة الكبرى لو حدث إطلاق نار في مونديال 2026!
3 - abde الأحد 17 يونيو 2018 - 13:47
داكشي عادي في امريكا مكاينش اانهار اللي ما فيهش القتل بالسلاح الناري
4 - rachida الأحد 17 يونيو 2018 - 13:47
على قادة دول العالم تحذير رعاياهم من السفر الى امريكا حفاظا على حياتهم . تعلموا من امريكا التي في كل مرة تحذر رعاياها من السفر للدول التي ليست تحت غطاءها .
5 - عبد الرزاق بودساموت الأحد 17 يونيو 2018 - 14:06
على ما أعتقد الحادث له ارتباط بالتوقيف الأمني بتاريخ 10/06/2018 لخمس حاخامات يهود بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية مقابل أموال طائلة وكذا تبييض الأموال، خمس حاخامات رؤساء لشبكة عصابات مكونة من 40 مجرما. الحادث جاء مباشرة كانتقام على اعتقال الحاخامات أو للتشويش على هذا الأمر وتوجيه أنظار الرأي العام للحادث فعلى مسؤولي المباحث الفيديرالية التركيز على الربط بين الحادثين.
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