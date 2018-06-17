عاجل..مقتل شخص وجرحى في إطلاق نار بأمريكا

هسبريس - متابعة

قتل شخص واحد وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في واقعة إطلاق نار بمهرجان ثقافي في ترينتون بولاية نيوجيرسي.

وقالت صحيفة ترينتونيان الأمريكية إن إطلاق النار بدأ قبل الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت الولاية في مهرجان "Art All Night Trenton 2018، وهو مهرجان ثقافي مجتمعي يعرض الفنون والموسيقى والطعام .

وانطلق المهرجان بعد ظهر أمس السبت وكان من المقرر أن يستمر طوال الليل على أن ينتهى بعد ظهر اليوم الأحد بتوقيت الولاية.

وعادة ما يجذب هذا المهرجان الآلاف من الناس، وفقاً لشبكة "فيلادلفيا 6 ABC "، فيما أكدت الشرطة أن فتى في الثالثة عشرة من عمره وثلاثة أشخاص آخرين في حالة حرجة.