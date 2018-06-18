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سوء أحوال الطقس يوقف حركة الطيران بالكويت
الاثنين 18 يونيو 2018 - 01:48
قررت الكويت الأحد وقف حركة الطيران بسبب سوء الاحوال الجوية وتحويل مسار الطائرات القادمة إليها إلى مملكة البحرين والسعودية .
وأعلنت وزارة الصحة اليوم حالة الطوارئ في جميع المستشفيات .
ودعت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي، إلى توخي الحذر نظرا لسوء الأحوال الجوية وانفاض الرؤية بسبب موجة الغبار التي تشهدها البلاد وطالبت قائدي المركبات عدم الوقوف المفاجئ وترك مسافة كافية بين المركبات.
وأعلنت هيئة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة بسبب سرعة الرياح التى تزيد سرعتها عن 30 عقدة.