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الرئيسية | خارج الحدود | البابا يطلق نداء لدعم الشعب اليمني واللاجئين

البابا يطلق نداء لدعم الشعب اليمني واللاجئين

البابا يطلق نداء لدعم الشعب اليمني واللاجئين
هسبريس - متابعة
الأحد 17 يونيو 2018 - 22:05

ناشد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول المجتمع الدولي لبذل كل جهد ممكن من أجل شعب اليمن ومن أجل اللاجئين، وذلك أمام آلاف الحضور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان عقب صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد .

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا فرنسيس القول :"أتابع ظروف الشعب اليمني المأسوية".

ودعا البابا إلى بذل كل جهد من أجل اجتماع جميع الأطراف المعنية حول طاولة المفاوضات حتى "لا يزداد الوضع الإنساني المأسوي بالفعل سوءا".

وذكّر البابا الحضور بحلول اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو ، والذي تحييه الأمم المتحدة كدعوة للاهتمام بالقلق والمعاناة التي يعيشها من اضطروا للفرار من ديارهم بسبب "الصراع والاضطهاد".

وقال البابا إن اليوم العالمي للاجئين يحل هذا العام بينما تجتمع الحكومات لتبني خطة عالمية بشأن اللاجئين. الأمل في أن يتم تبني اتفاق يعزز هجرة آمنة ومنظمة وقانونية.

كما نقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا القول إنه يأمل في أن تتوصل الدول المشاركة في هذه الإجراءات إلى تفاهم لضمان الحماية والمساعدة ،بشكل مسؤول وإنساني، لهؤلاء الذين يضطرون للفرار من بلادهم .

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