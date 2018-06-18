24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/06/2018
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟
- الرقم السري
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
- عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة
- صورة سبابة الشهادة لأمرابط تفطر قلوب المغاربة
- كوريا وأمريكا تعتزمان تعليق المناورات العسكرية
التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)
رصيف الصحافة: عقوبات مالية تنتظر مشجعين مغاربة في روسيا (5.00)
"مفوضية اللاجئين" تفضح الظروف الكارثية لساكنة مخيمات تندوف (5.00)
- 50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة - (245)
- "الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال - (103)
- رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب - (102)
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط - (66)
- بوحدوز يجدد طلب الصفح ويعد المغاربة بالتعويض - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
رئيس الأفغان يمدد وقف إطلاق النار مع طالبان
الاثنين 18 يونيو 2018 - 04:06
مدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع مقاتلي حركة طالبان عشرة أيام. وكان من المقرر أن تنتهي الهدنة يوم الأربعاء المقبل.
وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي دوراني وزيري لرويترز "قوات الأمن الأفغانية يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد أي هجوم".