رئيس الأفغان يمدد وقف إطلاق النار مع طالبان

هسبريس - متابعة

مدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع مقاتلي حركة طالبان عشرة أيام. وكان من المقرر أن تنتهي الهدنة يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي دوراني وزيري لرويترز "قوات الأمن الأفغانية يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد أي هجوم".