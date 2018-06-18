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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الأفغان يمدد وقف إطلاق النار مع طالبان

رئيس الأفغان يمدد وقف إطلاق النار مع طالبان

رئيس الأفغان يمدد وقف إطلاق النار مع طالبان
هسبريس - متابعة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 04:06

مدد الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع مقاتلي حركة طالبان عشرة أيام. وكان من المقرر أن تنتهي الهدنة يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي دوراني وزيري لرويترز "قوات الأمن الأفغانية يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد أي هجوم".

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