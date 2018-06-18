صهر ملك إسبانيا يودع سجنا في ضواحي مدريد

هسبريس ـ مُتابعة

أودع إنياكي أوردانغارين، زوج شقيقة ملك إسبانيا فيليبي السادس، السجن اليوم الاثنين ليقضي عقوبة سلب للحرية مدتها 5 سنوات و10 أشهر.

الحكم أصدرته المحكمة العليا على خلفية قضية فساد، وأودع زوج الأميرة كريستينا سجن "برييبا"، في مقاطعة أبيلا الحدودية مع مدريد، وفق ما نقلته وكالة "إفي" عن مصادرها.