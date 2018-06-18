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كُتّاب وآراء
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صهر ملك إسبانيا يودع سجنا في ضواحي مدريد
الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:30
أودع إنياكي أوردانغارين، زوج شقيقة ملك إسبانيا فيليبي السادس، السجن اليوم الاثنين ليقضي عقوبة سلب للحرية مدتها 5 سنوات و10 أشهر.
الحكم أصدرته المحكمة العليا على خلفية قضية فساد، وأودع زوج الأميرة كريستينا سجن "برييبا"، في مقاطعة أبيلا الحدودية مع مدريد، وفق ما نقلته وكالة "إفي" عن مصادرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - موغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:40
الله إنصر العدل الله إنصر العدل ونعم العدالة والدمقراطية
4 - عايق بزاف الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:42
هذا هو القانون الذي لا يفرق بين أحد لا فقير و لا غني و لا أمير و لا وزير و لا مغني و لا حلايقي
5 - TAGADA الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:44
Voilà l état de droit et de la justice,pas de ta3limattes et pakke sahbi
7 - عبد العزيز الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:45
العدل أساس الملك ...هذه الخروقات تقع مرارا في بلدنا الحبيب ، وما سمعنا بمثل هاته الأحكام ... لك الله يا بلدي ...؟
8 - مواطن الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:51
في دولة الحق و القانون يطبق القانون على الجميع . القانون و القضاء يعلو و لايعلى عليه.
10 - طيار مقاتل الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:52
14 كلم المسافة الفاصلة بيننا وبينهم عدالتهم نظامهم حكمهم ديمقراطي عادل. الزمن بيننا وبينهم سنوات ضوئية عندنا لا عدالة لا ديمقراطية نهب سرقة باختصار يلزم حكامنا الكثير خدوا العبرة واتخدوهم قدوة قبل استيقاظ العملاق النائم (الشعب)
11 - الساكي اسبانيا الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:05
بل اودع في ضيعه ملكيه و ليس السجن انهم يمثلولون لا غير..كيف انه مسجون و لديه الحق ان يخرج الى عمله؟؟ يعمل كل الاسبوع و يقضي السبت و الاحد في السجن...بالله علكم اهكدا يحكمون على الفقراء؟؟؟ الضحك على الشعب انها ثمثيليه لا غير... السجن للفقراء اما الأغنياء لا يسجنون بل يدهبون في عطله...
12 - مغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:06
القانون الذي لا يطبق على الجميع ... لا يستحق أن يحترم
تصبحون على وطن
تصبحون على وطن
13 - Amine الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:07
اللهم بارك ...
حنا عندنا كلشي معكوس. الاخيار كايحاولوا يحبسوهم. و الفاسدون كايبرؤوهم.
مثال صغير: مول لفشوش.
حنا عندنا كلشي معكوس. الاخيار كايحاولوا يحبسوهم. و الفاسدون كايبرؤوهم.
مثال صغير: مول لفشوش.
14 - رسالة الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:08
تحياتي للعدالة الإسبانية. عدالة بلادي تسحق كل من تجرء أن يفضح الفساد أو يقف في طريقه.
15 - العدالة للجميع الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:08
للأسف لم يوجد بينهم رشيد عاقل يقول لهم عفا الله عما سلف! !!!!
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