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كُتّاب وآراء
مطالب بإيقاف مهرجان أكل لحم الكلاب في الصين
طالبت مجموعة منظمات معنية بالرفق بالحيوان الحكومة المحلية في منطقة جوانجشي، الواقعة جنوب الصين، بوقف المهرجان السنوي لأكل لحوم الكلاب.
وجاء الطلب في رسالة حظيت بـ235 ألف توقيع من أجل منع المهرجان الذي يقام في مدينة يولين. وأكدت المنظمات، في بيان، أن آلاف الكلاب والقطط يتم قتلها بوحشية وأكلها بالرغم من حظر بيع هذا النوع من اللحوم في الوقت الحالي.
وطالب النشطاء أمين الحزب الشيوعي في جوانجشي، لو تشينشي، باتخاذ سلسلة من الاجراءات لوقف هذا المهرجان، بينها المنع والتفتيش لتجنب دخول شاحنات بحمولات غير قانونية إلى يولين.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمات بفرض غرامات مرتفعة ومصادرة الحيوانات ووضعها تحت رعاية نشطاء معنيين بتقديم الدعم للكلاب والقطط.
ويجري قتل أكثر من 10 ملايين من الكلاب و4 ملايين من القطط سنويا في جميع أنحاء الصين لأكل لحومها. وتقتل آلاف الحيوانات في مهرجان "يولين" السنوي الذي يبدأ في 21 يونيو من كل عام.
وبحسب النشطاء فإن كثيرا من الكلاب والقطط تتم سرقتها وجلبها من الشوارع ووضعها في أقفاص، لأيام ومن جميع أنحاء الصين، إلى حين الوصول إلى يولين واقتيادها إلى المسؤول عن قتلها بالضرب حتى الموت.
وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن أغلب الأشخاص في الصين لا يأكلون لحوم الكلاب، كما أن مهرجان "يولين" ليس تراثا تقليديا بحسب ما يؤكد النشطاء، إذ أنه فقط مهرجان جرى اختراعه عام 2010 من قبل تجار لحوم الكلاب لزيادة أرباحهم.
وكجزء من حملة التنديدات حثت منظمة "هيومن سوسيتي انترناشيونال" رواد الانترنت على رفع صور لحيواناتهم الشخصية على الشبكات الاجتماعية تضمانا مع الحيوانات التي يتم قتلها بوحشية في يولين.