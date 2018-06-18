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كُتّاب وآراء
سائق شاحنة يقصد الشرطة بعد دهس في هولندا
قال ممثلو الادعاء في هولندا، اليوم الاثنين، إن أحد مواطني البلاد، يبلغ من العمر 34 عاما، سلم نفسه للشرطة بعد ساعات من قيادته شاحنة لـ"توصيل الطلبات" صدمت رواد حفل؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة.
وقالت دانييل فيمار، ممثلة الادعاء المدلية بتصريح للصحفيين، إن الرجل ابتعد بالشاحنة عن مكان الواقعة ثم سلم نفسه للأمنيين في العاصمة أمستردام؛ وتم اعتقاله.
وكانت الشرطة الهولندية قالت من قبل إنه لم يتضح ما إذا كان سائق الشاحنة صدم رواد حفل "بينك بوب" بشكل متعمد أم عن طريق الخطأ.