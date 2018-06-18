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الرئيسية | خارج الحدود | سلطات الفلبين تلغي قرار طرد راهبة أسترالية

سلطات الفلبين تلغي قرار طرد راهبة أسترالية

سلطات الفلبين تلغي قرار طرد راهبة أسترالية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:57

ألغت وزارة العدل الفلبينية قرارا صادرا عن مكتب شؤون الهجرة ويقضي بطرد مبشّرة أسترالية من البلاد؛ بسبب مزاعم تورطها في أنشطة سياسية.

وكان مكتب شؤون الهجرة ألغى التأشيرة التبشيرية للراهبة باتريشيا فوكس، 71 عاما، في 23 من إبريل الماضي، وأمرها بمغادرة البلاد خلال 30 يوما لأنها شاركت في احتجاجات سياسية.

إلا أن فوكس طعنت على القرار أمام وزارة العدل، حيث قالت إنها لم تُمنح الإجراءات القانونية لأنه لم يُسمح لها بشرح قضيتها.

وفي قرار يقضي بإلغاء أمر الطرد، قال وزير العدل ميناردو جيفارا إنه على الرغم من إمكانية قيام مكتب شؤون الهجرة بإلغاء التأشيرة، إلا أن ذلك "لا يعني أنه يمكنه سحبها بدون أساس قانوني".

وأضاف أن "ما قام به مكتب شؤون الهجرة في هذه الحالة، هو أكبر مما ينص عليه القانون، وهذا هو السبب وراء ضرورة إلغائه ".

وأمر جيفارا مكتب شؤون الهجرة ببدء جلسة استماع ضد فوكس لتحديد ما إذا كانت التهم الموجهة ضدها تستحق إلغاء تأشيرتها وترحيلها.

ومن جانبها، نفت فوكس مشاركتها في أي مسيرات مناهضة للحكومة، ولكنها اعترفت بمشاركتها في احتجاجات مدافعة عن حقوق الإنسان.

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