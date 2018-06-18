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الرئيسية | خارج الحدود | الانتماء إلى المافيا يسقط 104 أشخاص بإيطاليا

الانتماء إلى المافيا يسقط 104 أشخاص بإيطاليا

الانتماء إلى المافيا يسقط 104 أشخاص بإيطاليا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:40

اعتقلت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، 104 أشخاص بتهمة الانتماء إلى اثنتين من كبرى عصابات المافيا التي تنشط في مدينة باري، جنوب البلد، بفضل تحقيق كشف تغلغلهم في الاقتصاد المحلي وقدراتهما التسليحية.

واستهدفت العملية، التي انطلقت تحت مسمى "باندورا"، القوة التنظيمية لعائلتي مافيا "ميركانتي- ديوميدي" و"كابرياتي" وأنشطتهما الإجرامية، حسب بيان صادر عن الشرطة.

ويواجه المعتقلون اتهامات عديدة، من بينها التورط في نشاط المافيا والشروع في جرائم قتل والاختطاف وحيازة أسلحة دون نيل تصريحات بذلك.

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