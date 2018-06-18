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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يربط الهجرة بارتفاع الجريمة في ألمانيا

ترامب يربط الهجرة بارتفاع الجريمة في ألمانيا

ترامب يربط الهجرة بارتفاع الجريمة في ألمانيا
هسبريس - رويترز
الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:30

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين المهاجرين في أوروبا مسؤولية ما وصفه، على نحو غير دقيق، بأنه ارتفاع في معدلات الجريمة في ألمانيا وتغيير الثقافة بالعنف، مضيفا أن ما يحدث بشأن الهجرة هناك يثير تهديدات مماثلة للولايات المتحدة.

وقال ترامب على تويتر "شعب ألمانيا يتحول ضد قيادته حيث تهز الهجرة ائتلاف برلين الضعيف بالفعل. الجريمة في ألمانيا في تزايد. لقد ارتُكب خطأ فادح في جميع أنحاء أوروبا بالسماح بدخول ملايين الناس الذين غيروا الثقافة بقوة وعنف!"

وتواجه إدارة ترامب انتقادات شديدة من نشطاء حقوقيين وأعضاء في الحزب الديمقراطي وبعض الأعضاء في حزبه الجمهوري بسبب فصل الأطفال عن آبائهم على الحدود الأمريكية المكسيكية وهي سياسة تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية.

وتراجعت الجريمة بشكل كبير في ألمانيا، فقد ذكرت وزارة الداخلية الشهر الماضي أن إجمالي عدد الجرائم التي ارتكبت في البلاد في 2017 بلغ 5.76 مليون، وهو أقل عدد منذ عام 1992، مما أدى إلى أدنى معدل للجريمة في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

ويُلقى باللوم على سياسة الباب المفتوح أمام الهجرة التي اتبعتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي أصبح الآن الحزب المعارض الرئيسي في البرلمان الاتحادي الألماني.

ووصل أكثر من 1.6 مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين الهاربين من الحروب في الشرق الأوسط، إلى ألمانيا منذ عام 2014.

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