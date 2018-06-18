24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرقم السري
- الرئيس بوتين والهجرة الفرنكوفونية غير الشرعية!
- بدائل الحكومة الملتحية
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- كوريا وأمريكا تعتزمان تعليق المناورات العسكرية
مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)
التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)
- "الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال - (106)
- رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان - (91)
- فجر: اللاعبون البرتغاليون "بشر مثلنا" يملكون قدمين وساقين - (74)
- المغرب ومونديال 2030 .. أية دروس من خمسة ترشيحات فاشلة؟ - (68)
- بوحدوز يجدد طلب الصفح ويعد المغاربة بالتعويض - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فضيحة الديزل" توقف الرئيس التنفيذي لـ"أودي"
أُلقي القبض على رئيس أودي Audi، ذراع السيارات الفاخرة لفولكسفاغن، ليصبح أكبر مسؤول في الشركة يُحتجز حتى الآن فيما يتعلق بفضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لشركة صناعة السيارات الألمانية.
وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ إن روبرت شتادلر احتُجز نظرا لمخاوف من أنه قد يعرقل تحقيقا قائما في الفضيحة التي أدخلت فولكسفاغن في أزمة قيادة.
وتأتي أنباء الاحتجاز في الوقت الذي يحاول فيه هربرت ديس الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة فولكسفاغن وضع هيكل جديد للقيادة، يتضمن شتادلر، وتسريع تحول المجموعة صوب السيارات الكهربائية في أعقاب فضيحة الانبعاثات.
وقال ممثلو الإدعاء في مذكرة "في إطار تحقيق يتعلق بالديزل ومحركات أودي، نفذ مكتب الادعاء في ميونيخ مذكرة احتجاز بحق روبرت شتادلر في 18 يونيو 2018".
وبحسب المذكرة أمر قاض في ألمانيا بوضع شتادلر قيد الاحتجاز لمنعه من عرقلة التحقيق في قضية الديزل.
وأكدت Audi وفولكسفاغن نبأ الاحتجاز وقالتا إن براءة شتادلر تظل مفترضة. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من شتادلر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الرشوۃ و الفساد منتشرۃ في كل المانيا و اخرها فضيحۃ تصاريح الاقامۃ للاجيين مقابل الرشوۃ.
نحن لا نقارن المانيا بالمغرب نحن ننقل الواقع كما هو.
حنا الفضايح والرواين والزوابل بالعلالي
اوبت نبت اوتخراج العينين او نفس الكمامر
منهار عقلنا لاحسيب ولارقيب
و الله افعل بهاد الأمة خير
المغرب مزبلة الدول الصناعية من ناحية الجودة.