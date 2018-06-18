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الرئيسية | خارج الحدود | "فضيحة الديزل" توقف الرئيس التنفيذي لـ"أودي"

"فضيحة الديزل" توقف الرئيس التنفيذي لـ"أودي"

"فضيحة الديزل" توقف الرئيس التنفيذي لـ"أودي"
هسبريس - متابعة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:50

أُلقي القبض على رئيس أودي Audi، ذراع السيارات الفاخرة لفولكسفاغن، ليصبح أكبر مسؤول في الشركة يُحتجز حتى الآن فيما يتعلق بفضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لشركة صناعة السيارات الألمانية.

وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ إن روبرت شتادلر احتُجز نظرا لمخاوف من أنه قد يعرقل تحقيقا قائما في الفضيحة التي أدخلت فولكسفاغن في أزمة قيادة.

وتأتي أنباء الاحتجاز في الوقت الذي يحاول فيه هربرت ديس الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة فولكسفاغن وضع هيكل جديد للقيادة، يتضمن شتادلر، وتسريع تحول المجموعة صوب السيارات الكهربائية في أعقاب فضيحة الانبعاثات.

وقال ممثلو الإدعاء في مذكرة "في إطار تحقيق يتعلق بالديزل ومحركات أودي، نفذ مكتب الادعاء في ميونيخ مذكرة احتجاز بحق روبرت شتادلر في 18 يونيو 2018".

وبحسب المذكرة أمر قاض في ألمانيا بوضع شتادلر قيد الاحتجاز لمنعه من عرقلة التحقيق في قضية الديزل.

وأكدت Audi وفولكسفاغن نبأ الاحتجاز وقالتا إن براءة شتادلر تظل مفترضة. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من شتادلر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - hamid الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:05
لكن في المغرب لايمكن محاسبة اي مسؤول مهما كانت الفضيحة مدوية.....
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31
2 - مول الحانوت الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:07
كيسحابلي هادشي واقع ف المغرب !!!
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21
3 - مغربي في الغربۃ الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:15
في النهايۃ سيحصل علی البراءۃ, المانيا تحكمها الشركات الكبری و هي التي تخطط الخطوط العريضۃ للحكومۃ و هذه الاخيرۃ تنفذ و في الاخير يقتسم السياسي و الراسمالي الكعكۃ و العامل البسيط يشتغل ليلا و نهارا من اجل البقاء علی قيد الحياۃ.
الرشوۃ و الفساد منتشرۃ في كل المانيا و اخرها فضيحۃ تصاريح الاقامۃ للاجيين مقابل الرشوۃ.
نحن لا نقارن المانيا بالمغرب نحن ننقل الواقع كما هو.
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-2
4 - محمود الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:21
الله ايعطينا غير شويا من ديموقرطيتكوم
حنا الفضايح والرواين والزوابل بالعلالي
اوبت نبت اوتخراج العينين او نفس الكمامر
منهار عقلنا لاحسيب ولارقيب
و الله افعل بهاد الأمة خير
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5
5 - شمالي الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:27
تحية خاصة للالمان.شوفو الديمقراطية والشفافية هذو هما لمطبقين الحديث الشريف (من غشنا فليس منا).اجيو تشوفو الجودة د السيارات لفي المغرب و عاد الثمن مرتفع وكي كدبو في الإشهارات.ولو كان المدير المعمل ديال رنو وداسيا في المانيا كان طبقو عليه الاعدام.
المغرب مزبلة الدول الصناعية من ناحية الجودة.
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