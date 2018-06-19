ترامب يأمر بقوة أمريكية للهيمنة على الفضاء

هسبريس - رويترز

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بتشكيل فرع سادس للجيش الأمريكي سماه (قوة الفضاء) تكون مهمته الهيمنة على الفضاء.

وقال ترامب خلال لقاء في البيت الأبيض حضره باز ألدرين رائد الفضاء الأمريكي السابق ومديرون تنفيذيون بعدد من شركات الطيران الكبرى "مصيرنا فيما وراء كوكب الأرض ليس مجرد مسألة هوية وطنية لكنه مسألة أمن قومي".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بحماية أمريكا فلا يكفي فقط أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء. يتعين أن تكون هناك هيمنة أمريكية في الفضاء".