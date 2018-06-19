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كُتّاب وآراء
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ترامب يأمر بقوة أمريكية للهيمنة على الفضاء
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 01:01
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بتشكيل فرع سادس للجيش الأمريكي سماه (قوة الفضاء) تكون مهمته الهيمنة على الفضاء.
وقال ترامب خلال لقاء في البيت الأبيض حضره باز ألدرين رائد الفضاء الأمريكي السابق ومديرون تنفيذيون بعدد من شركات الطيران الكبرى "مصيرنا فيما وراء كوكب الأرض ليس مجرد مسألة هوية وطنية لكنه مسألة أمن قومي".
وأضاف "عندما يتعلق الأمر بحماية أمريكا فلا يكفي فقط أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء. يتعين أن تكون هناك هيمنة أمريكية في الفضاء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - حميد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 01:11
و هل أنت من خلقت الفضاء لتهيمن عليه ؟؟ الفضاء حقنا جميعا لكن الذنب ليس ذبكم الذنب هو ذنب الحكومات الأخرى النائمة التي لم تسيقظ بعد !
2 - 123 الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 01:31
مما لا يدع شك ان كوكبنا معرظ لخطر قادم من الفظاء
3 - عادل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 01:32
إلى الأمام خالتي روسيا وعمتي صين نحن ندعمك من المونديال
4 - صافي كملات الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 01:35
غير سيروا الفضاء خليونا حنا هنا واحلين غير مع هادو فالمقاطعة اومابايديروا الحل
الله ايعطيهوم على كد نيتهوم
الله ايعطيهوم على كد نيتهوم
5 - karim bouzbita الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 01:41
الا سم يكفي فكلمة فضاء تعني لا نهاية فهل يستطيع هدا المعتوه السيطرة على سماء امريكا لو حدها لانه لو حاول سيجب عليه ان يصاعد الى سماء امريكا فحسب بلايين الكيلومترات ولن يسيطر على شيء كلام معتوه
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