طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحماس في غزة

هسبريس - د.ب.أ

اعلن المتحد باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات إسرائيلية قصفت مجددا، مساء اليوم الأثنين، اهداف خاصة بالبنية التحتية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث ان هجمات سلاح الجو تأتي ردا على اطلاق عدد من البالونات الحارقة من قطاع غزة في وقت سابق اليوم،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".

وأكدت تقارير فلسطينيةانه تم ضرب موقع لحماس في خان يونس ومنطقة زراعية قريبة بثلاثة صواريخ اطلقتها طائرات اسرائيلية .

كان سلاح الجو الاسرائيلي قد أغار في وقت سابق اليوم الاثنين، على تسعة مواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة تسببت باندلاع حرائق في مناطق حدودية محيطة بالقطاع، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

وافادت وكالة انباء "معا" الفلسطينية أن من بين المواقع التي تم استهدافها، موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخين، كما أطلق ما لا يقل عن 5 صواريخ على موقع السفينة غرب المدينة.

ويطلق الفلسطينيون الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على الاراضي الإسرائيلية في اطار فعاليات مسيرة العودة الكبري التي انطلقت في الثلاثين من شهر مارس الماضي، والتي تشهد اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الاٍسرائيلية اودت بحياة 130 فلسطينيا وجرح اكثر من عشرة الاف آخرين.