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الرئيسية | خارج الحدود | طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحماس في غزة

طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحماس في غزة

طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحماس في غزة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:40

اعلن المتحد باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات إسرائيلية قصفت مجددا، مساء اليوم الأثنين، اهداف خاصة بالبنية التحتية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث ان هجمات سلاح الجو تأتي ردا على اطلاق عدد من البالونات الحارقة من قطاع غزة في وقت سابق اليوم،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".

وأكدت تقارير فلسطينيةانه تم ضرب موقع لحماس في خان يونس ومنطقة زراعية قريبة بثلاثة صواريخ اطلقتها طائرات اسرائيلية .

كان سلاح الجو الاسرائيلي قد أغار في وقت سابق اليوم الاثنين، على تسعة مواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة تسببت باندلاع حرائق في مناطق حدودية محيطة بالقطاع، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

وافادت وكالة انباء "معا" الفلسطينية أن من بين المواقع التي تم استهدافها، موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخين، كما أطلق ما لا يقل عن 5 صواريخ على موقع السفينة غرب المدينة.

ويطلق الفلسطينيون الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على الاراضي الإسرائيلية في اطار فعاليات مسيرة العودة الكبري التي انطلقت في الثلاثين من شهر مارس الماضي، والتي تشهد اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الاٍسرائيلية اودت بحياة 130 فلسطينيا وجرح اكثر من عشرة الاف آخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Jimmy james الاثنين 18 يونيو 2018 - 21:55
أليس ما يجب أن نقوم به بالظبط ضد البوريساريو دفاعا عن وحدتنا الترابية.
إسرائيل نقوم بذلك ظلما،
يمكننا أن نقوم بذلك شرعا وأود أن أكون في الصف الأول....
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2 - الله الله في العرب الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:22
الحرب بين اليهود وفلسطين ليست متكافئة، جنود اسرائيل مقابل اطفال فلسطين، السلاح مقابل الحجر، طائرات حقيقية مقابل طائرات ورقية، اتلاف المباني والبنيات التحتية مقابل اتلاف الحشائش والعرب وملوك البترول يقدمون البترول الذي هو عصب الحياة وغذاء الصناعات يقدمونه بسخاء الى امريكا لتدير به مصانع الاسلحة الفتاكة التي تبيعها لاسرائيل لتدمير شعب فلسطين .
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3 - Ahmed الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:27
صبرك صبرك يا صهيون بيتك سيزول وغزة قبرك ورجالها صامدون . النصر آت بإذن الله ""ألا إن نصر الله لقريب " " انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا" صدق الله العظيم.
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4 - صوت فلسطين الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:27
هذا صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية يحييكم ويلتقي بكم مجددا عهده معكم على مواصلة مسيرة النظال بالكلمة الامينة المعبرة عن الطلقة الشجاعة معبأة ومنظمة ومسلحة وبالحرب الثورية طويلة الامد اسلوبا وبالكفاح المسلح وسيلة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين
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