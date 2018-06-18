24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرقم السري
- الرئيس بوتين والهجرة الفرنكوفونية غير الشرعية!
- بدائل الحكومة الملتحية
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- ليبرمان يشمت في ميسي لإهداره ركلة الجزاء
مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)
التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)
- "المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب - (119)
- رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان - (93)
- فجر: اللاعبون البرتغاليون "بشر مثلنا" يملكون قدمين وساقين - (78)
- هاري كين يذيق "صقور تونس" هزيمة مريرة في "المونديال" - (68)
- المغرب ومونديال 2030 .. أية دروس من خمسة ترشيحات فاشلة؟ - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحماس في غزة
اعلن المتحد باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات إسرائيلية قصفت مجددا، مساء اليوم الأثنين، اهداف خاصة بالبنية التحتية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث ان هجمات سلاح الجو تأتي ردا على اطلاق عدد من البالونات الحارقة من قطاع غزة في وقت سابق اليوم،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".
وأكدت تقارير فلسطينيةانه تم ضرب موقع لحماس في خان يونس ومنطقة زراعية قريبة بثلاثة صواريخ اطلقتها طائرات اسرائيلية .
كان سلاح الجو الاسرائيلي قد أغار في وقت سابق اليوم الاثنين، على تسعة مواقع في قطاع غزة، ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة تسببت باندلاع حرائق في مناطق حدودية محيطة بالقطاع، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.
وافادت وكالة انباء "معا" الفلسطينية أن من بين المواقع التي تم استهدافها، موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخين، كما أطلق ما لا يقل عن 5 صواريخ على موقع السفينة غرب المدينة.
ويطلق الفلسطينيون الطائرات الورقية والبالونات الحارقة على الاراضي الإسرائيلية في اطار فعاليات مسيرة العودة الكبري التي انطلقت في الثلاثين من شهر مارس الماضي، والتي تشهد اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الاٍسرائيلية اودت بحياة 130 فلسطينيا وجرح اكثر من عشرة الاف آخرين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
إسرائيل نقوم بذلك ظلما،
يمكننا أن نقوم بذلك شرعا وأود أن أكون في الصف الأول....