عاجل .. ملك السعودية يعفي رئيس هيئة الترفيه

هسبريس - متابعة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّ بإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، من منصبه.

ويأتي هذا القرار بعد شهر واحد من انفتاح السعودية بافتتاح دور سينما واستقبال فرق موسيقية ومسرحية دولية.