عاجل .. جرحى في إطلاق نار وسط مالمو السويدية

هسبريس - متابعة

قالت صحيفة سيدسفنسكان نقلا عن الشرطة السويدية إن عدة أشخاص أصيبوا على ما يبدو في إطلاق نار بوسط مالمو مساء اليوم الاثنين.

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