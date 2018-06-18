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عاجل .. جرحى في إطلاق نار وسط مالمو السويدية
الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:05
قالت صحيفة سيدسفنسكان نقلا عن الشرطة السويدية إن عدة أشخاص أصيبوا على ما يبدو في إطلاق نار بوسط مالمو مساء اليوم الاثنين.
التفاصيل فيما بعد..