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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة 3 مصابين في هجوم مسلح بمالمو السويدية

وفاة 3 مصابين في هجوم مسلح بمالمو السويدية

وفاة 3 مصابين في هجوم مسلح بمالمو السويدية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:25

أعلنت السلطات السويدية، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة من المصابين الستة الذين تعرضوا لإطلاق نار، مساء أمس، قرب مقهى للإنترنت وسط مدينة مالمو، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن شرطة مالمو، أن شخصين أحدهما يبلغ من العمر 18 والآخر 29 عامًا توفيا فجر الثلاثاء، متأثرين بجراحيهما.

فيما ذكرت إدارة المستشفى التي استقبلت الجرحى، أن رجلًا ثالثًا في الثلاثينات من عمره توفي هو الآخر.

ولم يتم الكشف عن هوية الضحايا بما يتماشى مع إجراءات السلطات السويدية، وفق أسوشييتد برس.

من جهته، قال ريجين سكين، من هيئة الصحة الإقليمية في جنوب السويد، إن إصابة أحد الجرحى الثلاثة المتبقين بالغة الخطورة.

ومساء أمس، أعلنت شرطة مدينة مالمو، في بيان إصابة 6 أشخاص، تم نقل هم لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات المدينة".

وأضاف البيان، أنّ الشرطة "تعمل على تحديد هوية المصابين"، فيما لم يتم إلقاء القبض على مشتبه بهم في الوقوف وراء الحادث حتى الساعة 09: 09 ت.غ.

وفي السياق، نفى المتحدث باسم الشرطة المحلية، فريدريك برت، أن يكون الحادث "عملًا إرهابيًا"، وقال في تصريحات نقلها موقع "يورو نيوز" الأوروبي، أنه "لا وجود لأي أدلة على أن الحادث مرتبط بالإرهاب".

ومساء أمس الإثنين، أصيب 5 أشخاص على الأقل، في إطلاق نار قرب مقهى للإنترنت وسط مالمو، نقلوا على إثرها إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

كما نقلت صحيفة " أفتونبلاديت" السويدية، عن شهود عيان قولهم: إن "مسلحًا أطلق نحو 20 رصاصة من سلاح آلي، قرب المقهى ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفايكنغ الأسمر الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:14
هذه الأحداث اصبحت عادية في السويد، خاصة مدينة مالمو اللتي غالبية سكانها مهاجرون ومعقل المجموعات الإجرامية
"ولم يتم الكشف عن هوية الضحايا بما يتماشى مع إجراءات السلطات السويدية..."
عدم الكشف عن الضحية حتى يتم إخبار ذويهم من طرف الشرطة نفسها ومرشدين نفسانين تجنبا للصدمة. وحتى عدم الكشف عن هوية المتهم لأنه برئ حتى تتبث إدانته. هذا درس للعدالة والإعلام المغربيين.
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