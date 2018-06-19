"حمى القرم" تودي بحياة 3 أشخاص في إيران

هسبريس - متابعة

توفي 3 أشخاص في إيران، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، جراء الإصابة بمرض "حمى القرم" أو ما يُعرف بـ"الكونغو النزفية".

صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الصحة في إيران إيرج حريرجي، حسب وكالة الأنباء المحلية الرسمية (إرنا).

وأوضح حريرجي أن حالات الوفاة الثلاثة كانت ضمن 34 شخصاً أصيبوا بالمرض خلال الفترة المذكورة.

ولفت إلى أن وزارته أصدرت قائمة إرشادات للوقاية من المرض.

وأشار المتحدث إلى أن المرض ظهر بكثافة بين العاملين بمجال تربية الحيوانات.

وينتقل فيروس مرض "حمى القرم" إلى الإنسان، من حشرات القراد وحيوانات الماشية، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته.

وينتشر الفيروس في بلدان إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا الواقعة جنوب خط العرض 50 درجة شمالاً، ولا يتوفر لقاح ضده لا للإنسان ولا الحيوان.