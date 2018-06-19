الرئيس الفرنسي يُوّبخ صبياً خاطبه بشكل غير رسمي

هسبريس - رويترز

وّبخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صبيا، يوم الاثنين، بعد أن خاطب الرئيس بشكل غير رسمي قائلا له "مانو" وغنى نشيد الاشتراكيين أمامه.

وكان ماكرون يحضر احتفالا في شمال فرنسا في ذكرى دعوة الجنرال شارل ديجول إلى المقاومة الشعبية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الصبي يقف وراء حاجز أثناء مرور ماكرون أمام الحشد.

وظهر الصبي على شاشات وسائل الإعلام الفرنسية وهو يردد كلمات النشيد الاشتراكي الدولي قبل أن يقول للرئيس "كيف الحال مانو؟"

وفي لقطات فيديو أطول أصدرها القصر الرئاسي الفرنسي في وقت لاحق يظهر ماكرون وهو يتحدث إلى الصبي.

واعتذر الصبي الذي تهدل شعره على عينيه.

لكن ماكرون، الذي يشتهر بلسانه الحاد كما أنه دأب على خلط اللغة المنمقة بمصطلحات دارجة، قال "حتى إذا كنت تريد أن تقود ثورة يوما ما عليك أولا الحصول على شهادة".

وهذه ليست أول مرة تلتقط فيها الكاميرات ماكرون وهو يعطي دروسا لمن يتحدونه أو يبدون عدم احترام له.

وخلال الحملة الرئاسية العام الماضي اتهمه أحد العمال المضربين بأنه ليس سوى رجل تقليدي يرتدي بدلة ورد ماكرون "أفضل وسيلة كي تدفع ثمن بدلة أن تجد وظيفة".