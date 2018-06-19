قوات التحالف تقترب من بسط السيطرة على الحديدة

هسبريس - وكالات

قال مصدر عسكري يمني ووكالة الأنباء الإماراتية وسكان محليون إن قوات التحالف اقتحمت مطار مدينة الحديدة، اليوم الثلاثاء، وسيطرت على مساحات كبيرة من المجمع في معارك مع الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأفاد سكان بالمدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأحمر إن المعارك تستعر على الطريق الساحلي الواصل بين المطار ووسط المدينة المكتظ بالسكان، مشيرين إلى أن طائرات هليكوبتر "أباتشي" تابعة للتحالف تقدم دعم جويا.

وستمثل السيطرة على المطار مكسبا مهما للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات اللتان تعهدتا بهجوم سريع على المدينة لتفادي تعطيل المساعدات التي تصل عبر الميناء الرئيسي بالبلاد.

وقال ساكن يقطن قرب الشريط الساحلي لـ"رويترز" عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه "نستطيع سماع المدفعية وقذائف المورتر ونيران متفرقة من مدافع رشاشة. الحوثيون يستخدمون دبابات".

وأضاف "المياه قطعت عن كثير من القطاعات قرب منطقة الكورنيش لأن الحوثيين حفروا خنادق وقطعوا المياه. يفر الكثير من الناس من هذه المناطق ويتجهون إلى قلب المدينة".

واتهمت وسائل إعلام رسمية سعودية وإماراتية الحوثيين بقصف مناطق المدنيين، مؤكدا دبابات الحوثيين تستهدف قوات التحالف التي سيطرت على مساحات واسعة من مجمع المطار.

من جهته أكد أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن عمليات تحرير ميناء الحديدة ستمكن من فتح الطريق أمام عملية سياسية ناجحة تؤدي إلى إحلال السلام في اليمن.

واعتبر الوزير في بلاغ نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الحوثيين مجرد ميليشيا تمثل مجموعة صغيرة من الشعب اليمني، وقال: "قام الحوثيون بالانقلاب على الحكومة الدستورية الشرعية وقهر الشعب وتدمير البلاد، وفوتوا العديد من الفرص التي أتيحت خلال السنوات الثلاث الماضية لإشراكهم في محادثات جادة للسلام في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الإنساني على الأرض".

واعتبر المسؤول الحكومي الاماراتي أن "التهديدات الأمنية التي يشكلها الحوثيون لا تستهدف الشعب اليمني فقط وإنما كذلك الدول المجاورة لليمن"، منوها بأن ميليشيا الحوثي قامت بنهب الأموال وسرقة المساعدات الإنسانية الحيوية التي تصل إلى اليمن عبر ميناء الحديدة.

وأضاف قرقاش أن "الحوثيين يواصلون تماديهم في تحدي قرارات مجلس الأمن الدولي ورغبة الشعب اليمني في قيام حكومة دستورية، وإذا واصلوا سيطرتهم على الحديدة واستغلال العائدات التي ترد من خلالها لموقعها الاستراتيجي، فإن الحرب ستستمر لفترة طويلة وكذلك معاناة الشعب اليمني؛ لهذا يجب وضع حد لذلك"، وفق تعبيره.