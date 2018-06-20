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الرئيسية | خارج الحدود | "فيزا" تؤكد تأثر خمسة ملايين عملية بعطل تقني

"فيزا" تؤكد تأثر خمسة ملايين عملية بعطل تقني

"فيزا" تؤكد تأثر خمسة ملايين عملية بعطل تقني
هسبريس - متابعة
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 02:10

أعلنت شركة "فيزا" العملاقة لأنظمة الدفع بواسطة البطاقات، أمس الثلاثاء، أن العطل التقني الواسع النطاق في وقت سابق هذا الشهر منع إتمام 5,2 ملايين معاملة مالية بشكل صحيح، نصفها في بريطانيا.

وذكرت شركة "فيزا" في كشفها عن التفاصيل في رسالة إلى اللجنة البرلمانية البريطانية التي تحقق في القضية إن العطل "النادر" من نوعه منع الكثير من حاملي بطاقات فيزا من القيام بدفوعات في أوروبا لعشر ساعات في الاول من يونيو.

واعتذرت الشركة "دون أي تحفظ" على العطل وعرضت خططها للتعويض.

وكتبت الرئيسة التنفيذية لشركة فيزا شارلوت هوغ في الرسالة "في الإجمال، بالنسبة للبطاقات الصادرة في المملكة المتحدة وخارجها (...) تم البدء بـ51,2 مليون تعامل مالي لفيزا وتم إرسالها لأنظمة فيزا الأوروبية لإتمامها" مضيفة أن "5,2 ملايين من هذه التعاملات لم تتم بشكل صحيح".

وأضافت في الرسالة الموجهة إلى رئيسة لجنة الخزانة التابعة للبرلمان البريطاني نيكي مورغان أن العطل نجم عن "اخفاق جزئي نادر للغاية" لمفتاح في أحد مراكز المعلومات التابعة لفيزا مؤكدة إصلاحه.

وأكدت الشركة إجراء 27,6 مليون تعامل مالي في بريطانيا أثناء العطل، لم يتم 2,4 مليون منها بشكل صحيح.

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