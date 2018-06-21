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كُتّاب وآراء
بدء تطبيق الرسوم الأوروبية على منتجات أمريكية
أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أن الرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قائمة من المنتجات الأمريكية، والتي تم إقرارها ردا على زيادة الرسوم الأمريكية على الواردات من الصلب والألمونيوم، سوف يبدأ تطبيقها من بعد غد الجمعة.
ويذكر أنه ابتداء من يونيو الجاري، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 25 % على واردات الصلب و 10% على وارادات الألمونيوم من دول الاتحاد الأوروبي، وأرجع هذه الخطوة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم "لم نرد أن نكون في هذا الموقف. مع ذلك، القرار الأحادي وغير المبرر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لفرض رسوم على الصلب والألمونيوم على الاتحاد الأوروبي يعني إننا ليس أمامنا خيار آخر".
وسوف تستهدف الإجراءات الأوروبية المضادة في بادئ الأمر قائمة من البضائع الأمريكية التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار يورو (3.24 مليار دولار)، معظمها سوف تفرض عليها رسوم استيراد بنسبة 25%.
وتتراوح هذه البضائع ما بين منتجات زراعية مثل الأرز وعصير البرتقال إلى الدراجات والويسكي والجينز و مختلف منتجات الصلب.
ووافقت المفوضية رسميا على الرسوم الجديدة، الأربعاء، مما يتيح تطبيقها بعد غد 22 يونيو الجاري. وكانت المفوضية قد سجلت هذه الخطوة بالفعل لدى منظمة التجارة العالمية.