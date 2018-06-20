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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات ترسل أول رائد فضاء إلى المحطة الدولية

الإمارات ترسل أول رائد فضاء إلى المحطة الدولية

الإمارات ترسل أول رائد فضاء إلى المحطة الدولية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:09

وقعت الإمارات وروسيا اتفاقية تعاون لإرسال أول رائد فضاء إماراتي للمشاركة في الأبحاث العلمية ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية، خلال عام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء يعد خطوة تاريخية تؤذن ببداية مرحلة جديدة تكتمل فيها رؤية الإمارات للفضاء.

وأضاف "رؤية الامارات للفضاء بدأت تكتمل عبر تصنيع مسبار المريخ، وانجاز أول مجمع لتصنيع الأقمار الصناعية بالكامل وطنياً، وتدريب رواد فضاء إماراتيين، وامتلاك منظومة علمية وبحثية متكاملة".

وقال مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء ، للصحفيين اليوم الاربعاء، إن الاتفاقية تم توقيعها مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، وبموجبها سيتم خلال عام إرسال رائد الفضاء الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس" الفضائية.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن عن اختيار 75 شاباً و20 فتاة من أبناء الإمارات لبرنامج رواد الفضاء، ومن المقرر اختيار أربعة منهم ليكونوا رواد فضاء يتم تدريبهم وإعدادهم لإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهمات علمية متعددة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سعيد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:38
للتصحيح فقط
روسيا ترسل أول سائح امراتي الى الفضاء بالبترودولار لذر الرماد على العيون
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65
2 - محمد مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:54
الشعوب في تقدم حثيث و مستمر جيلا بعد جيل و نحن ننتقد فقط و في اضمحلال تربوي و اخلاقي مستمر
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-20
3 - مواطن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:59
وانا بدوري اتساءل كم دفع هادا الساءح الإماراتي ثمنا لهاده الفسحة؟
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24
4 - N.H الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:04
هل في بعثة سياحية ام من أجل العلم؟؟؟
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16
5 - عصامي وجدة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:09
أعلن معهد البحث الدولي عبر تدوينة على التويتر أن المغرب سيحتل على الكرة الأرضية برمتها في أفق 2090 والسبب أن كل الدول ستسوطن المريخ ويبقى المغرب لوحده يتخبط على الكرة الأرضية
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4
6 - ياسين الفكيكي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:26
طبعا سائح فالمال يشتري لك مقعدا في الفضاء لكنه لن يجعلك ابدا رائد فضاء
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4
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