البرلمان المقدوني يصادق على تغيير اسم البلاد‎

هسبريس - متابعة

وافق البرلمان المقدوني، الأربعاء، على مشروع قانون بشأن اتفاقية مبرمة مع اليونان، تتضمن مقتضياتها بتغيير اسم البلد.

فقد صادق البرلمان المقدوني على الاتفاقية المبرمة مع اليونان ، والتي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي لحل النزاع القائم بين البلدين على مدى عشر سنوات حول اسم مقدونيا.

ووافق 69 برلماني من أصل 120 من أعضاء السلطة التشريعية المقدونية على الاتفاقية، التي تقضي بتغيير اسم البلد الحالي الى اسم مقدونيا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد قاطعت الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت.

ووقع ممثلو الحكومة المقدونية والحكومة اليونانية، الأحد الماضي، اتفاقا لتغيير تسمية البلد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، وقد أشاد كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بهذه الخطوة.

وقد عرفت عاصمة مقدونيا سكوبيه مظاهرة حاشدة ضد الاسم الجديد للبلاد عرفت مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، أصيب خلالها سبعة من رجال الشرطة وألقي القبض على 25 شخصا.

ووافقت الحكومة المقدونية يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون بشأن تغيير التسمية الرسمية للبلد، لوضع حد للنزاع الذي دام عدة سنوات، وهو ما قد يسهل انضمام مقدونيا الى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.