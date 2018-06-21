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الرئيسية | خارج الحدود | الجنائية الدولية تدعو إلى تفعيل اعتقال البشير

الجنائية الدولية تدعو إلى تفعيل اعتقال البشير

الجنائية الدولية تدعو إلى تفعيل اعتقال البشير
هسبريس - متابعة
الخميس 21 يونيو 2018 - 00:31

دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلي "اتخاذ خطوات لإلقاء القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور (غرب)، وذلك في إفادة لها بجلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ "الإبادة الجماعية". ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.

وقالت "بنسودا"، إن "دعم أعضاء المجلس بات ضروريًا إذا أردنا أن ندفع الأمور قدمًا في دارفور وتحقيق العدالة للضحايا"، متهمة حكومة السودان وعدد آخر من الدول، وخصت بالاسم، أوغندا وتشاد، بعدم التعاون مع مكتبها.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن "عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة".

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1 - بوش قبل البشير الخميس 21 يونيو 2018 - 00:46
ولماذا لاتفعل الجنا
ئية الدولية قرار إلقاء القبض على المجرم بوش الإبن الذي قال علنا أنه يقوم بحرب صليبية ضد العراق . وكيف لاتحاكمه كمجرم حرب قام بغزو العراق رغم رفض المنتظم الدولي ورغم اللجنة التي كانت تفتش المواقع العسكرية العراقية وقالت أنه لايتوفر على أسلحة الدمار الشامل
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2 - ابحث على المنطق. الخميس 21 يونيو 2018 - 01:00
وماهو موقف هذه المحكمة من كبار الصهاينة الذين لا يزالون يقتلون الفلسطينيين وكذلك رؤساء أمريكا المسؤولون على 65 مليون ضحية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
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