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الرئيسية | خارج الحدود | "يوروبول" تحذر من خطر "الإرهاب الإسلامي"‎

"يوروبول" تحذر من خطر "الإرهاب الإسلامي"‎

"يوروبول" تحذر من خطر "الإرهاب الإسلامي"‎
هسبريس - متابعة
الخميس 21 يونيو 2018 - 01:09

أشارت تقديرات الشرطة الأوروبية (يوروبول) إلى أن خطر وقوع هجمات إرهابية من قبل إسلاميين في أوروبا، لا يزال مرتفعا، وذلك على الرغم من هزائم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في كل من سورية والعراق.

وذكرت يوروبول في تقريرها عن الإرهاب، الذي نُشِرَ الأربعاء في لاهاي، أن عدد الهجمات ذات الدوافع الإسلامية التي شهدتها أوروبا في العام الماضي تعادل ضعف عددها في عام 2016.

ونوهت يوروبول إلى تزايد أعداد المنفذين المنفردين (ذئاب منفردة) الذين ينحدرون من دول في الاتحاد الأوروبي، واعتنقوا الفكر المتشدد .

يذكر أن تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أبلغت في العام الماضي عن هجمات بلغ مجموعها 205 هجمة، تتضمن أيضا هجمات فشلت أو تم إحباطها، ويرتفع هذا العدد بنسبة 45% مقارنة بعدد الهجمات في 2016، وبلغ عدد ضحايا هذه الهجمات 68 قتيلا و844 جريحا.

وحسب التقرير، كانت مجموعات قومية وانفصالية هي المسؤولة عن أغلب الهجمات الإرهابية في أوروبا في العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فإن كل القتلى تقريبا سقطوا في هجمات شنها جهاديون.

يذكر أن 62 شخصا لقوا حتفهم في 33 هجمة إسلامية وقعت في في دول بالاتحاد الأوروبي عام 2017، مقابل 13 هجمة إسلامية في 2016 أسفرت عن مقتل 135 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدو من الرباط الخميس 21 يونيو 2018 - 01:18
الإسلام بريء من الإرهاب .الإرهاب الحقيقي هو الذي تمارسه أمريكا وأسرائيل على المسلمين والأسلام.
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2 - سامي الخميس 21 يونيو 2018 - 01:26
قد لا تتفقوا معي و لاكن هاذا راي
ان اكتر شيئين جعلا البشرية تتطاحن و تسفك الدماء هما
لون البشرة و الاديان كلها دون استثناء
ركز معي
في البدأ كانت اليهودية فريق امن و فريق كفر لحد الان لدينا مجموعتان تتقاتلان
بعدها شرع الله المسيحية و هو يعلم غيبا انها لن تجدي فتقاتلا المسيح و اليهود و غير المومنين بالديانتين معا و بعدها شرع الله الاسلام كاخر رسالة و هنا اصبح الكل يقتل بعض و يحبط في بعظ لنصرة دين الله و الكل على صواب
سوال يحيرني
هل الديانات حقا من الله العضيم الرحيم
الم تكن له وسيلة اخرى اكتر نجاعة
حتى اخر رسالة المومنون بها يتقاتلون بعضهم سنة شيعة و هابية سلفية اخوان وووو اي دين سيتبع الانسان انت وسط غابة من التناقضات
و شكرا لمن سيكفرني و يطلب بقطع راسي
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-3
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