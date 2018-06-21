"يوروبول" تحذر من خطر "الإرهاب الإسلامي"‎

هسبريس - متابعة

أشارت تقديرات الشرطة الأوروبية (يوروبول) إلى أن خطر وقوع هجمات إرهابية من قبل إسلاميين في أوروبا، لا يزال مرتفعا، وذلك على الرغم من هزائم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في كل من سورية والعراق.

وذكرت يوروبول في تقريرها عن الإرهاب، الذي نُشِرَ الأربعاء في لاهاي، أن عدد الهجمات ذات الدوافع الإسلامية التي شهدتها أوروبا في العام الماضي تعادل ضعف عددها في عام 2016.

ونوهت يوروبول إلى تزايد أعداد المنفذين المنفردين (ذئاب منفردة) الذين ينحدرون من دول في الاتحاد الأوروبي، واعتنقوا الفكر المتشدد .

يذكر أن تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أبلغت في العام الماضي عن هجمات بلغ مجموعها 205 هجمة، تتضمن أيضا هجمات فشلت أو تم إحباطها، ويرتفع هذا العدد بنسبة 45% مقارنة بعدد الهجمات في 2016، وبلغ عدد ضحايا هذه الهجمات 68 قتيلا و844 جريحا.

وحسب التقرير، كانت مجموعات قومية وانفصالية هي المسؤولة عن أغلب الهجمات الإرهابية في أوروبا في العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فإن كل القتلى تقريبا سقطوا في هجمات شنها جهاديون.

يذكر أن 62 شخصا لقوا حتفهم في 33 هجمة إسلامية وقعت في في دول بالاتحاد الأوروبي عام 2017، مقابل 13 هجمة إسلامية في 2016 أسفرت عن مقتل 135 شخصا.