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كُتّاب وآراء
انتقادات تلاحق انسحاب أمريكا من مجلس حقوقي
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم قرار الولايات المتحدة بالخروج من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائلة إن واشنطن أعطت ظهرها لضحايا الانتهاكات في جميع أنحاء العالم.
وذكرت المنظمة، ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية، أنه رغم القصور إلا أن المجلس يلعب دورا حيويا في التعامل مع الانتهاكات الأخطر لحقوق الإنسان.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في بيان إن "الرئيس (دونالد) ترامب قرر أن "أمريكا أولا" تعني أن يتجاهل داخل الأمم المتحدة معاناة المدنيين في سوريا والأقليات العرقية في ميانمار".
كما اعتبر روث أن الخطوة "انعكاس محزن للسياسات الأحادية تجاه حقوق الإنسان" التي تتبناها الإدارة الأمريكية التي لا ترى سوى "الدفاع في وجه الانتقادات الموجهة للانتهاكات الإسرائيلية".
يأتي ذلك بعد إعلان الإدارة الأمريكية اليوم في واشنطن قرارها خلال مؤتمر صحفي حضره كل من وزير الخارجية مايك بومبيو والسفيرة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي.
وتدعي واشنطن أن سبب خروجها وجود دول داخل المجلس مثل الصين وفنزويلا وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي البلدان التي اعتبرت أنها "لا تحترم" حقوق الإنسان، فضلا عن "التحامل" على إسرائيل.