24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سل وفطريات تحول حياة أسرة بوزان إلى جحيم (5.00)

  2. رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)

  3. "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)

  4. رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)

  5. قتيل و4 جرحى في حادث مروري بسيدي العايدي (5.00)

قيم هذا المقال

2.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | شائعة حول ذبح بقرة تقتل مسلما شمال الهند

شائعة حول ذبح بقرة تقتل مسلما شمال الهند

شائعة حول ذبح بقرة تقتل مسلما شمال الهند
هسبريس - متابعة
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:30

ضرب متطرفون هندوس رجلين مسلمين بسبب شائعة حول قيامهما بذبح بقرة في ولاية "أوتار براديش"، شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن الحادث وقع على ما يبدو، الإثنين الماضي، في قرية "باجيرا خورد" في منطقة "هابور"، قرب العاصمة نيودلهي.

وانتشر مقطع فيديو للحادث بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر في المقطع رجل ملابسه ممزقة ملقى في حقل ويطلب الماء، لكن لا أحد يقدمه له.

كما يُسمع صوت آخر في الفيديو يقول: "لقد اعتديتم عليه، يكفي هذا، لن تسلموا من العقاب".

وقال محمد وكيل، وهو ابن شقيق الضحية المصاب، في حديث مع الأناضول، "كان عمي يحصد العشب برفقة رجل آخر لإطعام الماشية في مزرعته، وحينها وصل المتطرفون واتهموهما بذبح بقرة، وانهالوا عليهما ضربا".

وذكرت تقارير محلية أن المتطرفين الهندوس قاموا بسحل الضحيتين لمسافة تصل إلى نحو كيلومتر، إلى أن وصلت الشرطة.

لكن الشرطة رغم ذلك نفت أن تكون شائعة ذبح البقرة هي السبب في ذلك، وقالت إن الأمر يرجع إلى حادث مروري.

وسلمت السلطات جثة القتيل إلى أسرته ودفنته ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وشهدت الهند العديد من حوادث القتل بسبب ذبح أبقار أو تناول لحومها في السنوات القليلة الماضية.

وفي 2015 ، قتل أحد المتطرفين الهندوس، مسلماً، في "أوتار براديش" للاشتباه في أنه "كان يخزن اللحم البقري في ثلاجته".

ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن العديد من هذه الحوادث من أجزاء مختلفة من البلاد. ويقال إن هؤلاء المتطرفون غالبا ما يفلتون من العقاب بسبب ارتباطهم بحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الحاكم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ALI الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:07
حسبنا الله ونعم الوكيل ، لعنة الله على عبدة الأبقار والأوثان الى يوم الدين ، رغم الصواريخ النووية وعلوم الحاسوب والرياضيات تبقون أرذل وأقبح وأوسخ شعب في العالم ، لعنة الله عليهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - Amazighi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:09
يجب اطلاق شاءعات بان اكل البقر يحارب السرطان و يبعد الجنون و السحر على البشر وان اكل البقر يزيد في قوة المال و يجلب الخير و السلامة و ان الجنون تهرب لما تاكل لحمً البقر .اكل لحوم البقر يزيدالانسان الذكاء و الغنى و يحارب الفشل و الخوف .سوف باكله الهنديون ليلا نهار ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - Toxique الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:31
بالنسبة لي كملحد ليس هناك فرق بين هدا العمل لا انساني. ان يهاجم شخص بتهمة دبح البقرة و آخر بحجة اكل رمضان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
4 - Samir الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:33
لهذا يتأخر الهنود كثيرا عن الصين، فالمعتقدات الدينية للشعوب لها دور حاسم في مدى ازدهارها و لا يتعلق الأمر بالنظام العلماني أو غيره و لكن بالأهمية التي يوليها شعب ما للدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.