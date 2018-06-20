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الرئيسية | خارج الحدود | باريس تجمد حسابات شقيق "طارق رمضان"

باريس تجمد حسابات شقيق "طارق رمضان"

باريس تجمد حسابات شقيق "طارق رمضان"
هسبريس - الأناضول
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:40

جمدت الحكومة الفرنسية الحسابات المصرفية للمفكر الإسلامي السويسري، هاني رمضان، شقيق طارق رمضان، وذلك للاشتباه بـ"تمويله الإرهاب".

وبموجب القرار الذي نشر الأحد في الجريدة الرسمية، فإن "حسابات هاني رمضان ستجمد لستة أشهر تطبيقا لمادة في القانون النقدي والمالي تستهدف الأشخاص الفعليين أو المعنويين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها، أو يسهلون ذلك أو يمولونها، أو يحرضون عليها أو يشاركون فيها"، بحسب قناة "فرانس 24" المحلية.

ويتيح القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والاقتصاد الفرصة لهاني رمضان الاعتراض على هذا الإجراء "خلال شهرين من تبلغه إياه".

وفي أبريل 2017، طرد هاني رمضان من فرنسا إلى سويسرا، وهو شقيق طارق رمضان، المفكر الإسلامي والموقوف بفرنسا بتهم "اغتصاب".

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن هاني رمضان "كانت له تصرفات في السابق وتصريحات تشكل تهديدا للنظام العام على الأراضي الفرنسية".

من جهته، قال رمضان لوكالة الأنباء السويسرية، إنه كان ضحية "المواقف السياسية".

وأضاف أن تجميد أصوله كان "بلا جدوى" لأنه لا يمتلك أي أصول في فرنسا، ولا حتى حسابا مصرفيا.

وأكد أنه اتصل بمحاميه على الفور ليقدم اعتراضا إلى السلطات الفرنسية.

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